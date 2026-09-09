ラファエル・ファン・デル・ファールトは、長年にわたってクラブ・ブルージュの主力を務めてきたハンス・ファナケンに感銘を受けている。『彼は、私の見方が完全に間違っていたことを証明している』と、Ziggo Sportの解説者は火曜日のアストン・ヴィラとのチャンピオンズリーグの一戦を前に語っている。

ファン・デル・ファールトは数年前、オランダ代表とベルギー代表の国際試合を前に、ファナケンに対して非常に厳しい言葉を投げかけていた。『どこに行ってもファナケン、ファナケン、ファナケンと聞くが……あいつは本当に何もできない。木偶の坊だ』

つまり、ファン・デル・ファールトが34歳のファナケンをそれほど高く評価していなかった時期もあったということだ。『彼は少し動きが硬く見える。最初の頃、私はそこが少し気になっていた』と、元MFはこのベルギーのベテランについての分析で認めている。

だが今では、ファン・デル・ファールトはクラブ・ブルージュのキャプテンに対する考えを根本的に改めている。『今では、私の見方が完全に間違っていたことを彼が証明している』と、この北ホラント出身者はファナケンに対する見解を修正する率直さを見せた。

『彼は毎試合、これほどの落ち着きとフットボールIQを持ってプレーしている。そして状況判断も優れている。私は彼の大ファンになった』と、賛辞を惜しまないファン・デル・ファールトは付け加えた。

ファナケンは2015年からクラブ・ブルージュに所属しており、これまでの出場数は571試合に上る。この攻撃的MFはベルギーの強豪で152得点を記録し、115アシストもマークしている。

また、クラブ・ブルージュのキャプテンはベルギー代表として40試合に出場している。ファナケンは前回のワールドカップで、アメリカ合衆国とのラウンド16（4-1で勝利）で得点を決めた。そのワールドカップでベルギーは準々決勝まで勝ち進んだが、後の世界王者スペインが相手では力及ばなかった。