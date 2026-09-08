ファン・デル・ファールトが見解を大きく修正「完全に見誤っていた。彼のファンだ」

ラファエル・ファン・デル・ファールトは、長年にわたってクラブ・ブルージュの主力を担ってきたハンス・ファナケンに感銘を受けている。「彼は、私の見方が完全に間違っていたことを証明している」と、Ziggo Sportの解説者は火曜日のアストン・ヴィラとのチャンピオンズリーグ戦を前に語っている。

ファン・デル・ファールトは数年前、オランダ代表とベルギー代表の国際親善試合を前に、ファナケンに厳しい言葉を投げかけていた。「どこに行ってもファナケン、ファナケン、ファナケンと聞くが……あいつは本当に何もできない。木偶の坊だ」

つまり、ファン・デル・ファールトが34歳のファナケンをそれほど高く評価していなかった時期があったということだ。「少し動きがぎこちなく見えるんだ。最初はそこが少し気になっていた」と、元MFはこのベルギー人ベテランについての分析の中で認めている。

しかし今では、ファン・デル・ファールトはクラブ・ブルージュの主将に対する見方を根本から改めている。「彼は今や、私が完全に見誤っていたことを証明している」と、この北ホラント出身者はファナケンへの評価を率直に修正した。

「毎試合、あれだけの落ち着きとフットボールIQを持ってプレーしている。それに状況判断も優れている。私は彼の大ファンになった」と、熱のこもったファン・デル・ファールトは付け加えた。

ファナケンは2015年からクラブ・ブルージュに所属しており、すでに通算571試合に出場している。この攻撃的MFはベルギーの強豪で152ゴールを記録し、115アシストもマークしている。

また、クラブ・ブルージュのキャプテンはベルギー代表でも40試合に出場している。ファナケンは前回のワールドカップで、アメリカとのラウンド16（4-1で勝利）で得点した。ベルギーはそのワールドカップで準々決勝まで勝ち進んだが、後に世界王者となるスペインが立ちはだかった。