ファン・デル・ファールトが称賛したMF、イングランドでの契約間近

ギブソン・ヤはFCヴォレンダムでの最終戦を終えたもようだ。ジャーナリストのムニール・ブアラン氏によると、このMFはイングランド2部ブリストル・シティへ移籍する見込みだ。

同氏によると、ヴォレンダムはすでに今夏の移籍で合意。ヤは2027年6月までの契約に1年の延長オプションが付く。

本人とも合意間近で、メディカルチェックが問題なければ複数年契約を結ぶ見込みだ。

ヤーは昨年、ユトレヒトユースからヴォレンダムへ加入。今季は好パフォーマンスを見せたが、チームの「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」降格は止められなかった。

2014～2022年はアヤックスに所属したが、ヨハン・クライフ・アレナで定着できずユトレヒトへ移籍。それから4年、初の海外挑戦に挑む。

移籍金は未公表。トランスファーマーケットは、ナイジェリア系MFの市場価値を130万ユーロと推定する。

昨年、ラファエル・ファン・デル・ファールトは『Voetbal International』のインタビューで「ヤハはトップレベルに到達するすべてを備えている」と絶賛。ハンス・クラアイ・ジュニアも同意見で、アンドリース・ヨンカーは193cmのこのアムステルダム出身選手にアヤックス、PSV、フェイエノールトが注目すべきだと語った。