ファン・デル・ファールト、厳しい評価：エールディヴィジのスターもトップクラスには及ばず

日曜日の夜、『スタジオ・フットボール』では、当然のことながら国内王者PSVが最大の話題となった。テーブルを囲んだブーデウィーン・ゼンデン、ウィム・キフト、ラファエル・ファン・デル・ファールトの3人は、アイントホーフェンの優勝チームにおいて、今や誰が絶対的なスターなのかについて議論を交わした。

ブーデウィーン・ゼンデンは、優勝は常にチーム全体の成果であると強調しつつも、その中で特に際立った選手たちを挙げた。 この元ウイングによると、イヴァン・ペリシッチやジェルディ・スハウトンらが好調なシーズンを送ったが、PSVを特に苦しい局面から救い出したのはイスマエル・サイバリだという。サイバリは、FCユトレヒトとの優勝決定戦（4-3で勝利）で2ゴール1アシストを記録し、大きな印象を残した。

「サイバリが今シーズン、PSVの中心選手の一人だったと結論づけることはできる」とゼンデンは語る。「まだ何かが足りない部分はあるし、成長の余地は常にある。だが、彼は来夏、間違いなく飛躍を遂げる選手だ。彼にはそれだけの価値がある。」

ウィム・キーフトはサイバリに対してより批判的な視線を向け、彼のプレーはまだ不安定すぎると見ている。「彼は最後までやり抜く必要がある。毎回『彼ならできる』と思うが、それが怠慢なのか、それとも能力不足なのかはともかく、最後までやり抜くべきだ。」

「君は素晴らしいプレーができるし、強さもスピードもある。ゴールも決められる」とキーフトはサイバリについて続ける。「時々、『まあ、これでいいか』と思っているように見える。チャンスを掴め。君にはそれだけのポテンシャルがあるんだ。」

ファン・デル・ファールトは、サイバリに対してさらに少し冷めた見方をしている。「とても難しい問題だと思う」と、元アヤックスの選手は語る。「彼は何度も僕を納得させてくれた。まさに『今こそだ』と思わせる瞬間があった。でも、チャンピオンズリーグの試合で彼を見ると、また『うーん…』と思ってしまうんだ」

ファン・デル・ファールトは、サイバリがトップレベルへ進むことについて大きな懸念を抱いている。「バイエルン・ミュンヘンなら、彼はスタメンには入れないだろう。断言するのは非常に難しい。彼は非常にパワフルだが、もしイングランドに行ったら……あそこでは誰もがパワフルだ。そうなると何が残るのか？ 彼には本当にそれほど優れたテクニックがあるのか？ 本当にそれほど素早く抜け出せるのか？ そうは思わない。」

ファン・デル・ファールトによれば、PSVの優勝を支えたのはサイバリではなく、ペリシッチだったという。「リーダーとは、常に良いプレーをし、最高のコンディションを保ち、フィールドを駆け回る人物だ。そして彼は、本当に毎試合それを実践している。チャンピオンズリーグでも、リーグ戦でも、カップ戦でも、守備でも攻撃でも。私にとっては、それについて疑いの余地はない。」