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ラファエル・ファン・デル・ファールト氏が、ジッゴ・スポーツの番組『ロンド』でドニエル・マレンを絶賛した。解説者を務める同氏は、ローマのFWが将来的にスーパースターのレベルに達するとみている。

「私はずっと、マレンには潜在的にエンバペと同じレベルの力があると言ってきた。ただ、それを発揮できていない」とファン・デル・ファールト氏は語った。このとき、マレンがパルマ戦で挙げた4ゴールの映像が流れていた。

「ローマではすっかり自分の居場所を見つけたのが分かる。そうなると、ああいうボールも足元に転がってくる。少し運も味方している。でも、彼は鋭いし、見ていて楽しい」と、ファン・デル・ファールト氏はオランダ代表FWのプレーを喜んだ。「身のこなしが軽く、最初の数メートルが速い。このまま続けてほしい」

「オランダ代表では、まだ少しぎこちない。いずれは力を発揮しなければならないと思う」。元選手の同氏は、セリエAとオランダ代表でのマレンのパフォーマンスに大きな差があるとみている。

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ファン・デル・ファールト氏はすぐに重要な問いを投げかけた。「チームのプレー全体をマレン中心にすべきなのか。彼はストライカーでも右ウイングでもない。ローマでは、ある程度自由に動けるストライカーだ。自由な役割を担っている。それをオランダ代表でやるのは難しい」

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続いてフース・ヒディンク氏は「ローマではボールの供給があり、4ゴールを決められる。だが、オランダ代表ではここ数試合、ボールの供給がなかった」と指摘。「そうなるとストライカーには難しい」と語った。

ファン・デル・ファールト氏は再び口を開いた。「これを言うのは恥ずかしくないし、笑われるかもしれない。でも、彼は本当にエンバペのレベルに到達できると信じている。ただ、マレンは精神面で少し気楽すぎる。この4ゴールの後、2試合は気を抜いてしまう」

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「そこは本当に直さなければならない。でも、マレンにはあのレベルに到達するためのすべてが備わっている」。ファン・デル・ファールト氏は、イタリアでプレーする27歳のFWの能力を固く信じている。

マレンは12ゴールを挙げ、セリエAの得点ランキングで首位に立っている。ローマはその活躍にも支えられて2位につけており、首位を走るライバルのラツィオとは勝ち点2差だ。