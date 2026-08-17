レネ・ファン・デル・ハイプは日曜日、scヘーレンフェーン相手に高くつく勝ち点を取りこぼしたアヤックスの戦いぶりを興味深く見守っていた（2-2）。ドルドレヒト出身のこの解説者は、引き分けの後、アムステルダムのクラブがなぜマルコス・レオナルドにこれほど大金を支払ったのか理解できないという。

「あのブラジル人を見に行ったスカウトは本当に1人でもいたのかね。砂漠から連れてきたあの選手を？」と、ファン・デル・ハイプはポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で声に出して疑問を呈した。「いなかったと思うよ」と、その元FWは続けて自らの問いに答えた。

同席していたロブ・ヤンセンも、アヤックスのそのスカウトについて皮肉交じりの指摘を加えた。「Hans Andersに行かないとね。メガネを受け取りに」

「難しさは分かるよ」と、ファン・デル・ハイプはこの夏のレオナルド獲得についての分析を続けた。「PECズヴォレと戦うために、ただブラジル人選手をオランダへ連れてくるなんて簡単な話じゃない。『それはいいプランだ』と言う選手はそう多くないからね」

「だから、確信を持ちきれない池で釣りをしなければならない。でも2000万…これは大金だよ！」と、驚きを隠さないファン・デル・ハイプは、アヤックスがアル・ヒラルから来たレオナルドに支払った金額に言及した。

レオナルドはPECズヴォレ戦（0-2で勝利）とヘーレンフェーン戦の両方で、後半半ばにミチェル監督によって投入された。どちらの試合でも、この高額補強は得点を挙げられなかった。

ブラジル人FWはアヤックスでカスパー・ドルベリ、トル・アロコダレとポジションを争っている。ミチェル監督は日曜日の記者会見で、今季のレオナルドに大きな期待を寄せていると強調した。