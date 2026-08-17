あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
Rene van der GijpSBS6
Rian Rosendaal

翻訳者：

ファン・デル・ヒップ、アヤックスのFWへの投資に驚き

アヤックス

レネ・ファン・デル・ハイプは日曜日、scヘーレンフェーン相手に高くつく勝ち点を取りこぼしたアヤックスの戦いぶりを興味深く見守っていた（2-2）。ドルドレヒト出身のこの解説者は、引き分けの後、アムステルダムのクラブがなぜマルコス・レオナルドにこれほど大金を支払ったのか理解できないという。

「あのブラジル人を見に行ったスカウトは本当に1人でもいたのかね。砂漠から連れてきたあの選手を？」と、ファン・デル・ハイプはポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で声に出して疑問を呈した。「いなかったと思うよ」と、その元FWは続けて自らの問いに答えた。

同席していたロブ・ヤンセンも、アヤックスのそのスカウトについて皮肉交じりの指摘を加えた。「Hans Andersに行かないとね。メガネを受け取りに」

「難しさは分かるよ」と、ファン・デル・ハイプはこの夏のレオナルド獲得についての分析を続けた。「PECズヴォレと戦うために、ただブラジル人選手をオランダへ連れてくるなんて簡単な話じゃない。『それはいいプランだ』と言う選手はそう多くないからね」

「だから、確信を持ちきれない池で釣りをしなければならない。でも2000万…これは大金だよ！」と、驚きを隠さないファン・デル・ハイプは、アヤックスがアル・ヒラルから来たレオナルドに支払った金額に言及した。

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
シオン crest
シオン
SIO
アヤックス crest
アヤックス
AJX

レオナルドはPECズヴォレ戦（0-2で勝利）とヘーレンフェーン戦の両方で、後半半ばにミチェル監督によって投入された。どちらの試合でも、この高額補強は得点を挙げられなかった。

ブラジル人FWはアヤックスでカスパー・ドルベリ、トル・アロコダレとポジションを争っている。ミチェル監督は日曜日の記者会見で、今季のレオナルドに大きな期待を寄せていると強調した。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー