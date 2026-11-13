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レネ・ファン・デル・ハイプは、PSVとケヴィン・デ・ブライネの交渉を理解できないようだ。番組『Vandaag Inside』の解説者は、ナポリに所属する35歳のMFが全盛期を過ぎたと見ている。

「特別な選手だ。でも、マンチェスター・シティで力を使い果たした」とファン・デル・ハイプは、デ・ブライネがフリーデンロテライ・エールディビジでプレーする可能性があるとのニュースに反応した。

「もう一人の選手はよくやっている。東欧出身のペリシッチだ」とヨハン・デルクセンも話に加わった。「彼は本当によくやっている」

スポーツマーケターのクリス・ウールツは、ファン・デル・ハイプの見方に同意しない。「デ・ブライネは35歳だ。PSVならまだ十分やれるよ。今はナポリで1150万を稼いでいる」

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「オランダのリーグなら、そういう優れた選手たちもまだやれる。本格的なリーグでは、もうそれだけの力を発揮できない」とデルクセンは、デ・ブライネとPSVをめぐる議論に付け加えた。

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木曜朝には、オランダの新聞各紙がデ・ブライネに関するニュースを大きく取り上げた。これに先立ち、イタリア人ジャーナリストのニコロ・スキラが同日早朝、イタリアからこのニュースを伝えていた。

デ・ブライネは、1得点を挙げたネーションズリーグのトルコ対ベルギー戦（1-2）の終了後、この関心について質問された。「今朝起きたら、たくさんの人からメッセージが届いていた」

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「今はここにいて、いつも通り自分の仕事をしている。良いシーズンを送っているし、コンディションが良く、チームを助けて試合に出られることがうれしい」と語り、「この先のことは、そうなったときに考える」と締めくくった。

デ・ブライネはナポリと2027年半ばまでの契約を結んでおり、さらに1シーズン延長できるオプションが付いている。『Transfermarkt』は現在の市場価値を800万ユーロと見積もっている。