レネ・ファン・デル・ハイプは、ボルシア・ドルトムントでのヨーイ・フェールマンと、パリ・サンジェルマンでのミカ・ゴッツの可能性に大きな疑問を抱いている。番組『Vandaag Inside』の解説者は、両選手が欧州最高峰のレベルで存在感を示すのは難しいとみている。

ファン・デル・ハイプが特に厳しい見方を示すのはフェールマンだ。元PSVの同選手には、ドイツの所属クラブをけん引するだけの力がないという。

ファン・デル・ハイプは木曜夜の『Vandaag Inside』で、まずPSVとフェイエノールトのチャンピオンズリーグの試合を振り返った。PSVはRBライプツィヒに0-1で敗れた一方、フェイエノールトはコモに3-2で見事に勝利した。「PSVもフェイエノールトも、チャンピオンズリーグの魅力を大いに示してくれたと思う」とファン・デル・ハイプは語った。

フェイエノールトについて、ファン・デル・ハイプは「どう見ても、イタリア3位のチームを相手に、時間帯によっては優勢に立ったのは非常に見事だと思う」と述べた。「PSVも同じだ。われわれが見たのは前半だけだが、その間はPSVも優勢だった。あのPKを決めていれば、何の問題もなかった」

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PSGのゴッツに厳しい見方を示すファン・デル・ハイプ

続いて話題は、アニス・ハジ・ムサの移籍金に移った。報道によると、フェイエノールトは昨夏、アル・イテハドと4200万ユーロで合意に達したが、結局このアタッカーはロッテルダムに残った。ファン・デル・ハイプは、アルジェリア人選手にとって非常に良い金額だと考えている。

「ハジ・ムサに4200万～4500万ユーロというのは、私も十分に良い金額だと思う。パリ・サンジェルマンに行くことにはならないと思うからだ。彼らはもう、あのゴッツにも驚いているはずだ。『なんてことだ……』と思っているだろうね」とファン・デル・ハイプは語った。

ファン・デル・ハイプは続いて、昨夏に約2000万～2500万ユーロでPSVからボルシア・ドルトムントに移籍したフェールマンを引き合いに出した。「いつも言っていることだが、これからも言い続ける。フェールマンにも当てはまる。PSVにいたときのフェールマンでは、ドルトムントの役には立たない。もう一段階成長する必要がある。だが、その成長はできないだろう。もう年を取りすぎているからだ（もうすぐ28歳、編集部注）」

ファン・デル・ハイプによれば、欧州のトップクラブに所属する外国人選手には、さらなるプレッシャーもかかる。「今のドルトムントでも、あの人たちが……。ほら、チームがうまくいかなくなると、やはり外国人選手に目が向けられる。外国人選手には多額の金が支払われているからね。そして彼がドルトムントをけん引することはない。絶対にない」