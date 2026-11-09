月曜日、KieftJansenEgmondGijpの解説者たちはノア・ラングに厳しい見方を示した。このウインガーはナポリの直近の試合で、クラブの熱心なサポーターをいら立たせていた。

ラングはチャンピオンズリーグのFCポルト戦後、遠征してきたサポーターに感謝を伝えなかったとされる。日曜日のラツィオ戦後も同じことを繰り返しそうになったが、チームメイトに促され、結局はアウェーのサポーター席へ向かった。

その試合中には自チームのサポーターに向けてジェスチャーもしたとされ、反発を招いた。ボールに触れるたびにブーイングを浴びた。

「自分がハムシクやマラドーナ、ピルロだったら、そうするだろうね」とファン・デル・ハイプは語る。「観客に『いいか、俺たちに敵対するより、俺たちを応援したほうがいい。敵対しても意味がない』と言うんだ」

「でも今のノア・ラングは、グラウンド整備員にものを言える立場ですらない。ましてや熱心なサポーターにはね」とファン・デル・ハイプは言い、自分の発言に大笑いした。

「あのノア・ラングは、何が起きても自分のせいじゃないんだ」とヴィム・キーフトが話に加わる。「どこへ行っても問題視される。また何かがあって、また何かが起きる。自分のことがあまり分かっていないんだろうね」

「目が覚めたときが、一番頭がはっきりしている。そこで『あれはよくなかった。違うやり方をすべきだったし、あんなことは言うべきじゃなかった』と思うものだ」とキーフト。ファン・デル・ハイプが続けた。「ここに来てもう2年で、決めたのは2点。それは多くない」