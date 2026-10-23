フェイエノールトがレアル・ベティスに0-1で敗れた後、セム・ステインとアニス・ハジ・ムサが衝突したことについて、番組『Vandaag Inside』で議論が交わされた。レネ・ファン・デル・ハイプとマルタイン・クラベンダムはステインの苛立ちに理解を示しつつも、ハジ・ムサの振る舞いは彼のプレースタイルの一部だと考えている。

フェイエノールトは木曜夜、イスコが決めたPKで勝利を収めたレアル・ベティスに0-1で敗れた。試合終了の笛が鳴った後、ステインとハジ・ムサは口論となり、チームメートの2人は引き離されなければならなかった。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は必要以上に事態を大きく捉えず、トップレベルのサッカーではこうした苛立ちは起こるものだと話した。

クラベンダムもこの見方に同調し、今回の一件が騒ぎになっていることに首をかしげる。「私はフェイエノールトで本当の殴り合いを見てきた。例えば、ブルーノ・マルティンス・インディとグラツィアーノ・ペッレの間で起きたものだ。今回はハジ・ムサがクロスを上げなかった。確かにステインはフリーだったが、それでファン・ブロンクホルストが仲裁に乗り出さなければならないような状況になっている」と『Voetbal International』の記者は語り、選手同士が率直に言い合うことはあってもいいとの考えを示した。

ファン・デル・ハイプはむしろ、ハジ・ムサの視野の狭さにステインがそこまで腹を立てていることを意外に感じている。「フェイエノールトには、クロスを上げないだろうと予想できる選手が1人いる」と解説者は指摘。これを受け、ウィルフレッド・ヘネーは、それならなぜ口論になるのかと疑問を呈した。ヨハン・デルクセンによれば、アルジェリア人選手の振る舞いは簡単に説明できるという。「彼は中に切れ込んで左足でシュートを打つことに集中している」

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ファン・デル・ハイプも、ハジ・ムサが個人技を仕掛けると、味方選手をほとんど見なくなると強調した。「また切り返し、また切り返し、またターンする。周りも見ていない。彼はステインに気づいていなかったと思う」と元FWは語り、ウイングの選手は目の前の相手にばかり意識を向けていると指摘した。ただ、クラベンダムは別の面にも目を向ける。「それこそが彼らしさでもある。監督にとっては扱いの難しい選手だ。だが同時に、試合を決めることもできる」

それでもクラベンダムは、ステインがチームメートのプレーに苛立つのもよく分かるという。「テルスター戦でも、彼は2度、完全にフリーだった。横にパスを出せばいいのに、ハジ・ムサは出さなかった」とフェイエノールト担当記者は語る一方、ハジ・ムサは個人の能力でしばしば違いを生み出すとも強調した。

ファン・デル・ハイプによれば、フェイエノールトでのステインの状況も、彼の精神状態に影響しているという。「ステインも少しいら立っているのだと思う。移籍後に非常に大きな期待を抱いていたが、それが実現していない」と解説者は話した。クラベンダムは、以前はフェイエノールトでキャプテンを務め、昨年9月にはオランダ代表としてリトアニア戦に出場したステインを巡る状況が悪化していることを、意外だと述べた。