ファン・デル・ハイプ、モロッコ代表のチームメイトであるサイバリを絶賛：「彼は本当に素晴らしいプレーを見せた！」

レネ・ファン・デル・ハイプ氏は、今回のワールドカップでモロッコが最も好印象だと語る。番組『Vandaag Inside』のアナリスト兼サッカー評論家である彼は、欧州の複数トップクラブが注目する18歳のMFに特に感銘を受けた。

「特に感銘を受けたのは、守備の前にいた若い選手だ」と語るのは、すでにパリ・サンジェルマン、アーセナル、リヴァプールが注目するアユーブ・ブアディについてだ。「彼のプレーは圧巻だった」

「彼は6ヶ月前までフランスU-20の主将だった」とドルドレヒト出身のアナリストは付け加えた。フランス生まれのブアディは5月にモロッコ代表デビュー。ブラジルと1－1で引き分けたチームで既に4試合に出場している。

彼は2029年半ばまでリールOSCと契約しているが、W杯後にビッグクラブへ移籍すると見込まれ、Transfermarktの推定市場価値は5000万ユーロだ。

ヨハン・デルクセンもモロッコを評価しつつ、「日本と同じで、パスで突破できなければ空中戦が強い選手が必要。モロッコはヘディングで1度も勝っていない」と指摘した。

ファン・デル・ハイプは、ブラジル戦でサイバリが決めた1-0のゴールで、ガブリエル・マガリャエスが一気に中央を突破した場面に驚いた。

最後にデルクセンは、PSVがバイエルン・ミュンヘンと交渉中で、バイエルンがサイバリに最大5500万ユーロを支払う意向だと説明。「オランダには、その金額を払えるクラブはない」と結んだ。