レネ・ファン・デル・ハイプは土曜日、ワウテル・フースのプレーに驚いた。 KieftJansenEgmondGijp のレギュラー出演者であるファン・デル・ハイプは、AZのDFがフェイエノールトの早い時間帯の先制点の場面でスピード負けするのを目にした。試合はフェイエノールトが2-0で勝利した。

ナチョ・フェリによる先制点の場面では、後方からのロングボールをフースがヘディングでフェイエノールトのFWに当ててしまった。その後、フェリとのスプリント勝負に敗れ、ホームチームが先制するのを見守るしかなかった。

「フースがあんなふうに走り負けたのには本当に驚いた」と、ファン・デル・ハイプはAZのDFについての分析を切り出した。同席していたヴィム・キーフトは、フースは方向転換しなければならなかったと付け加える。「それでも相手の後ろを15メートル走っていたじゃないか」と、ドルトレヒト出身の解説者は反論した。

「フースはもっと速いと思っていた。私としては、最速というわけでもないFWに走り負けるのは、やはり少しつらいと思う」と、ファン・デル・ハイプはデ・カイプでのフースにとって不運な場面を改めて振り返った。

「あれは不用意でもある。ああいうボールは強く後ろへヘディングで返すべきだろう？」とキーフトは疑問を呈した。「最後尾のDFならなおさらだ。だから、あれはよくなかった」

フースはウサマ・タルガリンへの激しいチャージの後、小競り合いを起こした。その際、ルチアーノ・ヴァレンテの首をつかんだ。数分後には、そのヴァレンテへのファウルでイエローカードを受けた。

フースはアディショナルタイムにダニー・マッケリー主審から２枚目のイエローカードを出されずに済んだ。タルガリンに激しく当たったが、２枚目の警告は出なかった。