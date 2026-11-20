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レネ・ファン・デル・ハイプは、ナイジェル・デ・ヨングの発言に驚いた。オランダサッカー協会（KNVB）のトップサッカー部門ディレクターを務めるデ・ヨングは、オランダ代表がドイツに0-5で敗れた後、インスタグラムで「大失態」と表現し、ギリシャに7-0で勝利した試合との違いを「受け入れがたい」と語っていた。

「ナイジェル・デ・ヨングがわざわざ『受け入れがたい』と言ってくれてよかったよ」と、ファン・デル・ハイプはVandaag Insideで皮肉を込めて語った。「わざわざ知らせてくれてありがたいね」

「なぜそんなことを公にするんだ？ そういうことは内部で話し合った方がいいだろう？ いったい何なんだ？」と、この解説者はKNVB幹部の姿勢に首をかしげた。「中身のない言葉だ。単に運が悪かったと書くのと同じだよ」

ヨハン・デルクセンによれば、デ・ヨングには健全な自己省察が欠けている。「自分に責任があることを忘れていたようだ。ああいう形でKNVBの理事会と監督委員会に、ひどいパフォーマンスに怒っていると示したいのだろう。自分の存在感を示したいんだ」

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「だが、ギリシャと対戦するのとドイツと対戦するのとでは、まるで違うということも、彼らは認識すべきかもしれない」と、デルクセンはドイツ代表をはるかに高く評価した。

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バレンタイン・ドリーセンは、ドイツについてのデルクセンの見方に全面的には同意しない。「ドイツはそれほど強くないし、世界ランキングは13位だ。オランダは9位。ギリシャでさえドイツで勝っている」

続いてドリーセンはデ・ヨングに批判を向けた。「シャビを任命したのは彼だ。その進め方は『受け入れられる』ものだったのか？」

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オランダはグループBの2位として、ネーションズリーグの準々決勝進出を決めた。対戦相手の候補はフランス、イングランド、ポルトガルだ。

準々決勝は2027年3月に2試合制で行われる。準決勝は6月9日と10日、決勝は6月13日だ。