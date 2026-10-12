レネ・ファン・デル・ハイプは、NECのチームメートに対するドゥシャン・タディッチの批判を驚きをもって聞いた。一方、ヴィム・キーフトは月曜日、KieftJansenEgmondGijpで歯に衣着せぬ物言いのFWに対し、より寛容な姿勢を示した。

「周りに力の劣る選手がいると、やりづらくなる。僕は何度もボールを受けるための動きをしているのに、パスが来ない。あるいは、パスを出しても返ってこない。どうやら僕の頭の回転が速すぎるようだ」。タディッチは先週、NU.nlの話題を呼んだインタビューでそう語っていた。

「タディッチが話すのを聞くたびに、ウィキペディアで調べるんだ。そうすると、FCフローニンゲン、FCトゥウェンテ、サウサンプトン、アヤックスと並んでいる。レアル・マドリーは見当たらない。アーセナルもユヴェントスもない」。ファン・デル・ハイプは月曜日、NECの37歳のFWについて皮肉を込めて語った。

「彼は自分を相当高く評価している。もちろん、その言葉に嘘はない」。キーフトは、ディック・シュレーダー監督率いるチームの選手層にタディッチが満足していないことを、ある程度理解している。

「アヤックスはNECより大きなクラブで、選手の質も高い。タディッチは良い選手だと思う。でも、アヤックスを象徴する存在なのか？」とキーフトは疑問を呈した。「象徴というなら、1995年のチームや70年代のチームの選手たちだろう」

ファン・デル・ハイプも話に加わった。「象徴というのは、ウィリー・ファン・デル・カイレンのような人だろう。ヴィム、君のような人たちだ。君は欧州チャンピオンズカップで優勝した。それほど大きな功績を残した人たちのことだ。でも、PSVでリーグ優勝するのは偉業ではない」

「彼はとても誇り高い男だ。悪い男だとは思わない。絶対に違う、まったく違う」。キーフトはポッドキャストで、タディッチを徹底的にこき下ろすことはしなかった。