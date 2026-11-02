レネ・ファン・デル・ハイプは、ティジャニ・ラインデルスが欧州のトップリーグでプレーしなくなったことを残念に思っている。月曜日の『KieftJansenEgmondGijp』でそう語った。オランダ代表で39試合に出場したラインデルスには、昨夏アル・カーディシーヤを選ばないでほしかったという。

野心的なアル・カーディシーヤは数カ月前、マンチェスター・シティから加入するMFラインデルスに約6000万ユーロを投じた。ラインデルスは同クラブと4年契約を結んだ。

ラインデルスはアル・カーディシーヤで好調なスタートを切っている。28歳のオランダ人MFは、同クラブでの14試合で9ゴール3アシストを記録。先週はアル・リヤド戦でハットトリックを達成し、チームは6-0で勝利した。

「ACミラン対インテルを見て、あの雰囲気を目にする。そして、ティジャニ・ラインデルスが観客のいないスタジアムでプレーする姿を見ると……」。ファン・デル・ハイプは、ラインデルスがマンチェスター・シティを離れてサウジ・プロリーグに移ったことを、つくづく残念に思うという。

「ゴールを決めて喜ぶことはできる。でも、一緒に喜ぶ人は誰もいない」と、解説者のファン・デル・ハイプは皮肉を込めて続けた。「そこにいるのは、私が思うに現地で働いている人たちだ。無料のチケットをもらっている。ベトナムなど、そういう国々から来た人たちだ。悲しいことじゃないか」

司会のミシェル・ファン・エグモントも話に加わった。「選手たちはいつも『稼いでから、また欧州に戻ろう』と考えている。でも、それができるのか疑問だ」

ラインデルスは昨シーズン、マンチェスター・シティでの挑戦を順調にスタートさせた。ジョゼップ・グアルディオラ監督はほぼ毎試合ラインデルスを起用したが、イングランドでは次第にベンチに座る機会が増えていった。