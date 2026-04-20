ファン・デル・ハイプ、オランダ人コーチに衝撃：「見ていてとても悲しい」

レネ・ファン・デル・ハイプ氏は月曜日のポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、アルネ・スロット監督について懸念を表明した。ドルトレヒト出身のアナリストは、リヴァプールの監督が大きなプレッシャーを感じ、時折奇妙な行動を取っていると語った。

「もしスロットがチャンピオンズリーグの試合中にピッチに飛び込んでボールを蹴り出すようなことがあれば、クラブは『これで本当に大丈夫か？すべてがうまくいっているのか？むしろプレッシャーを和らげるべきではないか？』と考えるべきだ」と語った。 さらに、ファン・デル・ハイプは「サイドラインでストレスを抱えるスロットの姿を見るのはとても悲しい」と付け加えた。

司会のミシェル・ファン・エグモンドは「だがプレッシャーはクラブではなくメディアや観客、SNSから来る」と補足し、「それにどう対処できる？ 誰もできない」と続けた。

クラブ内から「イサクには40得点を期待したが2得点だけ。プレシーズンに亡くなったジョタもいる。 昨年うまくいったことが今年はすべて裏目に出ている。クラブが公式に説明すべきだ」とファン・デル・ハイプは語った。

ロブ・ヤンセンは「このレベルのクラブでは、監督より上で発言する者はいない。プレミアリーグではアルテタやグアルディオラのように監督がメディアに対応し、CEOやGMが口を出すことはない。監督が許さないからだ」と続けた。

「もし私がマンチェスター・シティの首脳陣で、試合中に血が出るほど体を掻きむしる監督がいたら、向き合って『今、一線を越えた』と伝えるだろう」とファン・デル・ハイプは昨季の出来事を引き合いに出した。