レネ・ファン・デル・ヒップが『Vandaag Inside』で、スティーブン・ベルフハイスへの失望をあらわにした。アヤックスのアタッカーは土曜日のPSVとの大一番で至近距離からシュートを外しており、ファン・デル・ヒップにとっては、ベテランの彼に全く期待していなかった出来事だった。

「僕がすごくがっかりしたのはそこだよ。そういうことが起こるのは分かっている。何だって起こり得る。でも、ベルフハイスがあのボールを決めなかった。そこはがっかりだよ。あれだけ左足のキックがいいのにね」とファン・デル・ヒップは、1-1の30分にあったアヤックスのウインガーの決定機逸を指して語った。

「20本PKを蹴れば、20本とも決める選手だと思うんだ。それなのに、これは脇に外すんだよ。おい、勘弁してくれよ！」と、サッカー解説者は不発に終わったベルフハイスに明確な失望を示した。

前半のベルフハイスのミスは、アヤックスに高くついた。PSVは最終的にアムステルダムで1-3の勝利へと突き進み、最近加わったルトシャレル・ヘールトロイダの見事なゴールもその一因となった。

同席していたバレンタイン・ドリーセンは、ミチェルに矛先を向けた。『デ・テレグラーフ』のフットボール部門責任者によれば、アヤックスの指揮官はトル・アロコダレを1時間で下げるべきではなかったという。さらに、アブデラ・ウアザンがPSV戦で先発ではなかったことも理解できないとしている。

「彼が持っている最高の選手、ウアザンが出ていなかった。それに、あの選手はブラントとすごくいいコンビを組むんだ。しかもトルを下げる。かなり悪くないプレーをしていたのにね。そのうえミチェルは、今季ずっとほとんどボールに触れていない2トップという天才的ひらめきを見せたんだ」とドリーセンは、途中出場のカスパー・ドルベリとマルコス・レオナルドを指して語った。

「それで、守れないガーイがファン・ボメル相手に右サイドバックで出る。そして別のDFをベンチに置いている。こういうタイプの監督をどうしろっていうんだ？」と、辛口のドリーセンは自問した。