レネ・ファン・デル・ハイプは、アヤックスによる今夏の新戦力マルコス・レオナルドの扱いに納得していない。このサッカー解説者は、ブラジル人FWが今も数キロの過体重だと見ている。

アヤックスは昨夏、レオナルドの獲得に2000万ユーロを投じた。しかし、23歳のストライカーはここまで1得点にとどまり、フリエンデンロテライ・エールディビジでは途中出場のみ。NEC戦（1-1）でも、ミチェル監督は終盤にレオナルドを投入した。

ファン・デル・ハイプによれば、レオナルドが過体重の状態でアムステルダムに到着したと分かった時点で、アヤックスは対処すべきだったという。「あのブラジル人については、5キロの過体重でやって来たのではないかと思う。体脂肪率を見れば測定できる」とKieftJansenEgmondGijpで語った。

「私が監督なら、こう言う。『その5キロを落とすために5週間を充てよう。5キロ落とすまではチーム練習にも参加させない。専属のトレーナーと自分で練習して、まずコンディションを整えてくれ』」。ファン・デル・ハイプは、レオナルドにとって理想的だと考える対応を示した。

ドルドレヒト出身のこの解説者は、レオナルドを繰り返し途中出場させることは逆効果だと考えている。「私なら途中出場させない。彼にとって悪いスタートになる」と、アヤックスのスペイン人監督に助言した。

ファン・デル・ハイプは続けて、昨季フェイエノールトでプレーしたラヒーム・スターリングを引き合いに出した。「ラヒーム・スターリングも同じだった。誰でもコンディションは整えられる。VVVフェンローの右サイドバックも、NECの左サイドバックもそうだ。彼らはコンディションが整っている。自分のコンディションが整っていなければ、いくら嫌でも彼らを抜くことはできない。ヴィニシウス・ジュニオールだって6キロの過体重なら、ADOの右サイドバックを抜けない」

最後に、このサッカー通は、レオナルドがピッチ外で何をし、どのような食生活を送っているのかと疑問を呈した。「彼に恋人や妻がいるかは知らない。仮に一人暮らしなら、食事のためにアムステルダムのブラジル料理店へ行くのだろう。私たちは以前、スヘフェニンゲンのブラジル料理店で食べたことがある。肉500グラムに脂肪400グラム。それが前菜だったんだ」