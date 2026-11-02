ファン・デル・ハイプ、アヤックスのディレクター、ジョルディ・クライフによるある選手の獲得を理解できず

レネ・ファン・デル・ハイプは、ジョルディ・クライフが月曜夜にジッゴ・スポルトの番組『ロンド』にゲスト出演することを知っている。ファン・デル・ハイプは、アヤックスのテクニカルディレクターが昨夏のマルコス・レオナルド獲得についても説明することを望んでいる。

「なぜ２カ月も、裏への抜け出しができるウイングを探していたのか。そして、これまで一度も裏へ抜け出したことがない選手を獲得した。奇妙だ」と、ファン・デル・ハイプはKieftJansenEgmondGijpで語った。アヤックスのアタッカーについて、名前は挙げていないものの、ヴィクトル・ツィガンコフを指している可能性がある。

「もう一つ理解できないのは、レオナルドのような選手をメディカルチェックにかけて、検査後に医師から『まったくコンディションが整っていない』と言われたことだ。それなら『送り返そう』と言うこともできる。だが、クライフは彼に2000万という額を設定することにした」と、ファン・デル・ハイプはアル・ヒラルからのマルコス・レオナルド獲得について語った。

「方針と呼べるようなものが、ほとんど見えてこない」。ドルトレヒト出身の解説者は、これほどの額を投じてブラジル人アタッカーをアムステルダムに迎えたアヤックス首脳陣の判断を理解できない様子だ。

レオナルドは先週土曜、AZとの注目の一戦でベンチスタートとなった。多額の移籍金を投じて獲得したレオナルドは、試合開始から１時間後にミチェル・サンチェス監督によってピッチに送り出された。ブラジル人アタッカーは得点しなかったものの、アヤックスはホームで１－０の勝利を収めた。

ヴィム・キーフトは、アヤックスの決勝点を挙げたトル・アロコダレを高く評価している。「あの長身選手がまたヘディングで決めた。いいヘディングだった。背が高いだけじゃない。あの選手はタイミングを合わせるのがうまい」

トルは通常、スペイン人監督によってアヤックスのセンターフォワードとして起用されている。ただ、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからレンタル中のアタッカーが、木曜のカンファレンスリーグ、FCミッティラン戦でも先発するかはまだ分からない。