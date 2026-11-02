レネ・ファン・デル・ハイプは、Vriendenloterijエールディビジのレベルに時折衝撃を受けるという。ドルトレヒト出身の解説者は、オランダのクラブが欧州の舞台で好成績を残し、オランダサッカーの評価を少しでも高めることを願っている。

「PSVとフェイエノールトがチャンピオンズリーグで好成績を残すことは重要だ」。ファン・デル・ハイプは月曜日のKieftJansenEgmondGijpでそう切り出した。「国内リーグのレベルが今、あまりにも落ちている。視察から戻ったスカウトがクラブに『見るべきものがない』と言うほどだ」

「9-0というスコアにもそれは表れている」と、ファン・デル・ハイプは日曜日にFCトゥウェンテがエクセルシオールに0-9で勝利した試合に言及した。「それはそれで結構なことだ。でも、その結果を見た人は『オランダのリーグはどうなっているんだ？』と思うだろう」

元FWは続けた。「それを覆い隠せるのはチャンピオンズリーグだけだ。イタリアで『フェイエノールトはコモを上回っていた』と言われ、PSVがFCポルトに勝つ。そうすれば、ポルトガルの新聞も『オランダでは良いサッカーが行われている』と書く」

「でも、それもなくなれば、4000万ユーロや4500万ユーロという高額な移籍金は入ってこなくなるだろう。『フォルトゥナ・シッタートの左サイドバックを抜いたところで、何の価値があるんだ？』と言われるようになる」。ファン・デル・ハイプは、オランダのサッカー界に財政面で厳しい時代が訪れると警告した。

「アヤックスは、あのチャンピオンズリーグ準決勝進出によって選手を次々と買い抜かれた」。ファン・デル・ハイプは分析の最後に、欧州で成功を収めた後、フレンキー・デ・ヨングとマタイス・デ・リフトが数千万単位の金額で売却された2019年に言及した。

ヴィム・キーフトも議論に加わった。「アヤックスは昔から下部組織出身の選手に支えられてきた。今もまた若手が何人か台頭している。ウアザネは良い選手になりつつある。モキオも順調だ。それにゴッツも良い選手だった」