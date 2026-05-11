ファン・デル・ハイプ、ある国のW杯出場に厳しい見解

レネ・ファン・デル・ハイプ氏は月曜日、番組「KieftJansenEgmondGijp」で、キュラソー代表について厳しい見解を示した。ドルドレヒト在住の同アナリストは、フレッド・ルッテン監督率いるチームに勝ち目はないと断じた。

「キュラソーがW杯に出場すること自体が奇跡だ」と述べ、米国、カナダ、メキシコで開催される大会の開幕を目前に控えた。 さらに「オランダがW杯で優勝するのと同じくらいの奇跡だ」と続けた。

「それはまさに奇跡だ」とPSVとオランダ代表でプレーした元フォワードは繰り返す。「あんな小さな国で、スペインやフランス、ドイツ、イングランド、アルゼンチン、ブラジルと比べ物にならないほどレベルの低い選手しかいない」と、ファン・デル・ハイプはロナルド・クーマン率いるチームにもほとんど勝機はないと見る。

その後、彼は再びキュラソーに話題を戻した。「ディック・アドヴォカートはすでにそこである程度の成果を上げています。しかし、彼らは一つだけ覚えておくべきです。そのワールドカップはお祭りなのです。 ドイツに7－0で負けても、音楽をかけて踊ればいい。ポロネーズを踊ろう。もう二度とW杯には出られないのだから、女子代表でもね」

「ルッテンにはもはや勝ち目がない」とウィム・キーフトも懐疑的だ。「騒動が起きた時点で、協会はルッテンを望んでおらず、アドヴォカート復帰を望んでいた。単に手腕不足であり、ルッテンには不公平だ。」

月曜には『トゥバンティア』紙が、ルッテンが代表監督を即時辞任すると突如報じた。63歳の指揮官は、アドヴォカート監督の復帰騒動を受け、「実りある職場環境」が失われたと判断した。

キュラソーは6月14日、ヒューストンでドイツとグループリーグ初戦を戦い、21日にエクアドル、25日にコートジボワールと対戦する。