ファン・デル・ハイプ：「あいつは頭がおかしい！なぜ誰も彼にそう言わないんだ！？」

ウィム・キーフトとレネ・ファン・デル・ハイプは、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルがマンチェスター・シティに1-2で敗れた翌日、ポッドキャストで痛烈に批判した。2人はスペイン人監督の手法が度を越えていると強く不満を示した。

日曜日の試合ではジャンルイジ・ドンナルンマのミスで一度は追いついたが、最終的にはアーリング・ハーランドのゴールで敗れ、勝ち点差は3に縮まった。シティにはまだ消化試合が残っており、北ロンドンには大きなプレッシャーが掛かっている。

ただし、ポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』では試合内容にはほとんど言及せず、彼らの議論はアルテタの指導スタイルと人柄に集中している。

ファン・デル・ハイプは「あいつは頭がおかしい。でも誰も本人に言わない。いつまで続くんだ？」と声を上げた。

キフトも「彼はチームの前にランプを持って立ち、全員がエネルギーを受け取れるようにしたって読んだよ」と補足した。

ファン・デル・ガイプはさらに「彼は『ウィン』というラブラドールも買った。犬を撫でるとストレスが下がるという記事を読んだので、その犬は施設内を歩き回り、選手たちに一日中撫でられている」と続けた。

さらに、警戒心を養うため選手たちを夕食会で雇ったスリに狙わせたとも伝えられる。「いつまで続くのか。ますますおかしくなっている」とキーフトは結んだ。

2人は問題の根本はアルテタの周囲環境にあると指摘する。ファン・デル・ハイプは「あのクラブには大勢のスタッフがいますが、誰も『もう十分だ』と言わない」と語る。優勝争いが再び遠のくアーセナルで、アルテタの負担は計り知れない。