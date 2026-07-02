ファン・デル・ハイプ氏：「アヤックスがそんなことをするなんて、まったく理解できない」

ヴァレンティン・ドリーセンは、ルイ・ファン・ハールがオランダ代表監督の適任だと考えている。一方、ヨハン・デルクセンは74歳の彼が4度目の復帰をするとは見ていない。

デルクセンは番組『Vandaag Inside』で「ルイはもうやらないと思う」と予測。「監督として反対する理由はないが、年齢的に意欲がないだろう。持病もあり、そんな冒険には出ない」と語った。

さらに、彼はアヤックスで自分の意見が聞かれなくなったことに立腹し、監査役会顧問を辞任した。

「彼はかつてのクライフとも折り合いが悪かった。だが、若いクライフについては、当然ながら全く真剣に受け止めていない」と、デルクセンはファン・ハールがアヤックスのテクニカルディレクターを高く評価していないと見ている。

レネ・ファン・デル・ハイプもテクニカルディレクターとしてのクライフに懐疑的だ。「アヤックスがキプロスやイスラエルでそこそこの成績を残した人物にすべてを託すなんて理解できない」

「彼がその役職にふさわしいかどうかは、時が経てば分かる」と、アムステルダムのクラブのテクニカルディレクターについて議論される中でモーリス・ステインは付け加えた。

「彼はそこそこサッカーはできたが、素晴らしいというほどではない。しかし、クルイフには、現在彼が担うべき仕事に関する実績がまったくない。つまり、彼は純粋にその名声だけで招かれたのだ。実績に基づいてではない。」