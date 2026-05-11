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Rian Rosendaal

翻訳者：

ファン・デル・ハイプ氏：「それは、オランダ代表がワールドカップで優勝するのと同じくらい大きな奇跡だ」

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レネ・ファン・デル・ハイプ氏は月曜日、番組「KieftJansenEgmondGijp」でキュラソー代表を厳しく批判した。ドルドレヒト在住のアナリストは、フレッド・ルッテン監督率いるチームに勝ち目はないと断じた。 

「キュラソーがW杯に出場すること自体が奇跡だ」と述べ、米国、カナダ、メキシコで開催される大会の開幕を目前に控えた。

「それはまさに奇跡だ」とPSVとオランダ代表の元FWは繰り返す。「あんな小さな国で、スペインやフランス、ドイツ、イングランド、アルゼンチン、ブラジルと比べ物にならないほどレベルの低い選手たちで」と、ファン・デル・ハイプはロナルド・クーマン率いるチームにもほとんど勝機はないと見る。

再びキュラソーに話題を戻した彼は「ディック・アドヴォカートは一定の成果を上げた。だが彼らは一つだけ覚えておくべきだ。W杯は祭りだ」と続けた。 ドイツに7－0で負けたら、好きな音楽をかけて踊ればいい。ポロネーズを踊ろう。もう二度とW杯には出られないのだから、女子代表でも同じだ」

「ルッテンにとってはもはや勝ち目のない状況だ」とウィム・キーフトも懐疑的だ。「騒動が起きた以上、彼らがルッテンを望んでいないのは明白で、不公平極まりない」。

月曜には『トゥバンティア』紙が、ルッテンが代表監督を即時辞任と突如報道。63歳の指揮官は、アドヴォカート復帰騒動を受け「実りある職場環境」が失われたと判断した。

キュラソーは6月14日にヒューストンでドイツと対戦し、グループステージに臨む。21日にエクアドル、25日にコートジボワールと戦う。 

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