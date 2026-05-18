ファン・デル・ハイプは主力選手に驚愕し、すでにW杯出場を諦めている。

レネ・ファン・デル・ハイプは、いまだにクリスティアーノ・ロナウド（41）を注視している。ドルドレヒト出身のアナリストは、現在『Vandaag Inside』のワールドカップ中継のためキュラソー島にいるが、アル・ナスルのストライカーがキャリア晩年に見せる姿にはあまり良い気分ではないようだ。

「ポルトガルの監督は毎日『ロナウドをW杯に連れて行くのは無理だ』と言われているはずだ。それでも連れて行かなければならない」とファン・デル・ハイプは番組『KieftJansenEgmondGijp』で語った。

逃げ道はなく、先発起用も避けられない。41歳ではもう無理だ。最近の試合も見たが、引退すべきだ」

同席したウィム・キーフトは「W杯予選でまだ多く得点している。相手はリヒテンシュタイン級だが、ロナウドは賢い。やるべきは常にゴール前にいることだ」と寛容だ。

「ロナウドが1点取れば、すぐに3、4点取ると思う」とキーフトは述べ、2016年欧州王者のエースをまだ切り捨てない。だが、それは確かに奇妙なことだ。

ファン・デル・ハイプも「映像を見れば分かる。GKと1対1になってもどうすればいいのか分からないようだ」と重ねる。

マルティネス監督はまもなくW杯最終メンバーを発表する。ロナウドは国際Aマッチ226試合で143得点を挙げている。