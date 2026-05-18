ファン・デル・ハイプはヨルディ・クライフの言動が理解できない。「本気でバカなわけじゃないだろう？」

レネ・ファン・デル・ハイプは番組『KieftJansenEgmondGijp』で、ジョルディ・クライフがアヤックスに新戦力を獲得する方針に疑問を呈した。彼は「クライフはバルセロナやレアル・マドリードのBチーム、マンチェスター・ユナイテッドのベンチウォーマーを狙っている。そんな選手がテルスター戦に出場するはずがない」と語った。

「見方が間違っているかもしれないが」と前置きした上で、「ジョルディはバルセロナやレアル・マドリードのセカンドチーム、マンチェスター・ユナイテッドのベンチウォーマーを追っている。マンUでベンチに座っているなら、テルスター戦に出るためにオランダに来るか？ そんなはずはない」と語った。

イタリアやフランス、ドイツのリーグ、あるいはプレミアリーグの中堅クラブでプレーするはずだ。オランダでエクセルシオールと戦うなんてあり得ない」と首を傾げる。

ファン・デル・ハイプは「アンデルレヒト、クラブ・ブルッヘ、FKボド/グリムトから獲れ。彼らはアヤックス行きを喜ぶ。スタジアムもクラブも大きい。レアル・マドリードの選手は無理だ。バスでFCヴォレンダムへ行くなんて正気か？」と即座に助言する。

優勝したPSVの補強についても「マンチェスター・シティでプレーしているナタン・アケがPSVへ？ あり得ない。OGCニースやエスパニョールなど、気候の良いクラブを選ぶはずだ」と断じた。

アケ（31）はFAカップ制したシティとまだ1年以上契約が残っているが、今シーズン限りでグアルディオラ率いるクラブを去ると見込まれている。