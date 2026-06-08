ファン・デル・ハイプはファン・ペルシーに同情し、「そういうタイプの人たちと関わる羽目になる」と語った。

フェイエノールトで解任されたロビン・ファン・ペルシーの話題は、番組『KieftJansenEgmondGijp』でも取り上げられた。レネ・ファン・デル・ハイプは、監督としてキャリアを始めたばかりのロッテルダム出身指揮官を「かわいそうだ」と語った。

「君も私も、ファン・ペルシーのことは気の毒に思っているだろう」と語り、同席のウィム・キーフトにも同意を求めた。 「俺たちだって思うよ、『あいつは金持ちだろうな』って。そんな奴がわざわざ監督になって、アンドリース・ノッパートみたいな連中と付き合うなんて」

さらに、DSO 5でプレーしたヴァレンティン・ドリーセンが君についてコラムを書く。そんなの無理だ。あるいは、ACミランでプレーしていたズラタン・イブラヒモビッチのように、いきなりボスになるケースもある。誰もが彼の言うことを聞くが、なぜ耳を傾けるのか、誰も分かっていない」と続けた。

「彼は良いスタートを切ったが、その後は怪我続きだった。そんな時どうすればいいのか。私は彼と話し合い、もう1年チャンスを与えるつもりだった」とドルドレヒト出身のアナリストは驚きを示した。

司会のミシェル・ファン・エグモンドは「サポーターからの圧力が大きかった。多くのファンは彼にうんざりしていた。フェイエノールトではそれが大きな要因になる」と補足する。

さらにヴァン・デル・ハイプは、ファン・ペルシーを監督に起用した元テクニカルディレクター、デニス・テ・クロースにも言及。「彼はこう考えたはずだ。『すでに1人の監督（ブライアン・プリスケ）を解任した。補強も思うようにいっていない。自分にも責任がある。彼を解任すれば、自分も辞めなければならない』と」

後任候補には、ACミランの状況を見守るオリバー・グラスナーや、シント＝トロイデンで好調なシーズンを過ごすウーター・フランケンの名前も挙がっている。