ファン・デル・ハイプはデ・ヨングの大ファン：「でも、あの2人は週3回もやってた」

レネ・ファン・デル・ギープとヨハン・デルクセンは月曜日の番組『Vandaag Inside Oranje』で、オランダ代表でのフレンキー・デ・ヨングの役割を議論した。二人はこのMFを高く評価しつつも、批判的な見解を示した。

「私たちはよくこう言い合います。『土曜の彼は異常だ』と。でも、それが“標準”かといえば、違います。いつもそのレベルではないですから」とファン・デル・ガイプ。バルセロナでもオランダ代表でも、彼はいつも感銘を与えるわけではない。「イニエスタやシャビは原則週3回、あのレベルだった。並外れた高みでした」

「だが、そもそもそれが“標準”であるはずがない。常に万全ではなく、身体的な不調があるのかもしれない。体が思うように動かないのかもしれない。私にはわからない」とドルドレヒト出身のアナリストは語り、ヨハン・デルクセンも同意した。

デルクセンは「ボールを持てば誰も奪えない素晴らしい選手だが、20〜30m前方の安全な位置でプレーすべきだ」とクーマン監督に助言した。

「そんなプレーをする試合もあった。エリア内にも入っていた」とファン・デル・ハイプ。

「彼にはもっとできるはずだ」とデルクセンは懐疑的だ。「彼は上手いが、あのプレーを相手のペナルティエリアでやってほしい」。

ヴァン・デル・ガイプは「彼が毎週そんなプレーを見せられるとは思えない」と語り、デ・ヨングが再び絶対的なトップレベルでプレーすることはないと予想した。