『Vandaag Inside』の将来は不透明だ。レネ・ファン・デル・ハイプとヨハン・デルクセンは内部対立を公に認め、デルクセンは来年も出演するかどうか明言していない。

司会のウィルフレッド・ゲネーはRTLからオファーを受けているが、最終決定はしていない。彼は『RTL Boulevard』で「契約はあと1年ある。その頃には状況が変わっているかもしれない」と語った。

ファン・デル・ハイプは、2027年3月に最終判断をすると述べた。「1年は長く、浮き沈みがある。それを乗り切るだけでも冒険だ。その後にまた考えたい」と『デ・テレグラーフ』紙に語った。

ここ数週間、スタジオの雰囲気は良くなかったとファン・デル・ハイプは認める。「キュラソー島からの放送後に再び摩擦が生じた。残念で不必要だ。円滑に進めば、我々は素晴らしい番組を作れる。」

デルクセンは他局移籍を否定。「健康ならタルパに残るとジョン・デ・モルに伝えた。金銭交渉は興味なし。報酬に満足」

「ウィルフレッドとルネは私とは考え方が違う。私は引退直前に他局に移るつもりはないが、彼らが移るなら理解できる。VideolandにはSBS6より多くの可能性がある」とデルクセンは語った。

なお、デルクセンはジェネが番組を去っても『Vandaag Inside』に将来性があると見ている。「視聴率が好調なら打ち切る理由はない。ウィルフレッドが不可欠な存在ではなくなった。ヘレーネ・ヘンドリクスやトーマス・ファン・フローニンゲンが控えている。誰も不可欠ではない。私も同じだ」