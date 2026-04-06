ファン・デル・ハイプが、PSVのスター選手イスマエル・サイバリにとって理想的なクラブを挙げる

レネ・ファン・デル・ハイプは、以前からイスマエル・サイバリを高く評価している。それにもかかわらず、ドルドレヒト出身のこのアナリストは、PSVの攻撃的ミッドフィールダーがすぐにヨーロッパのトップクラブに加入するとは考えていないことが、月曜日の『Vandaag Inside』で明らかになった。

司会のウィルフレッド・ヘネーは、このPSVの選手がどのような活躍を見せるのかを知りたがった。しかしファン・デル・ハイプはすぐに話題を変えた。「サイバリは、バイエルン・ミュンヘンといったヨーロッパのビッグ14には行かないだろう。そうは思わない。むしろボルシア・ドルトムントか、他のクラブになると思う。」

ファン・デル・ハイプは、このMFが特に欧州の舞台で輝いていると見ていた。「サイバリはチャンピオンズリーグでいくつかの良い試合をした。特にバイエルン戦では良かったと思う。あの時、彼は素晴らしいゴールも決めた。それに、あの変わり者のコンパニも彼を知っている。」

「現在、PSVで最も優れた選手だ」とデルクセンも同意する。ヴァレンティン・ドリーセンもサイバリを高く評価している。「彼はオランダサッカーの枠を超えたほどの実力を持っている。」

その後、デルクセンは一つの指摘を加える。「彼はいつも少し太り気味な気がする。」ファン・デル・ハイプはすぐにそれに乗っかる。「彼はちょっと頭が大きいけど、それは問題ない。」

「だが、彼は力強さと推進力がある。それはフェールマンとはまた違う。それは別の話だ」と、PSVの元ウイングはすぐにまたサイバリを絶賛する。「フェイエノールトとのアウェイ戦でも、左足で素晴らしいゴールを決めた。」

「そしてサイバリは、もちろん顔見知りのコンパニが『こいつは役に立つ』と思ってくれることを願うべきだ。だって、バイエルンの中盤に3人いるなら、合計で5人は必要になるはずだから。それと同じくらいの実力者がね」と、ファン・デル・ハイプはバイエルンへの移籍の可能性に先回りして語った。

最後に、ドリーセン氏は、オランダ出身の選手にはもはや7000万ユーロもの移籍金は支払われないと指摘している。「おそらく3000万か3500万ユーロ程度だろう。PSVとの契約があとどれくらい残っているかは分からない。」サイバリは2029年半ばまでアイントホーフェンに在籍する契約を結んでいる。