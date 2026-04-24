ファン・デル・ハイプが、FCバルセロナでのフレンキー・デ・ヨングの最大の弱点を指摘。

レネ・ファン・デル・ハイプはフレンキー・デ・ヨングを高く評価してきたが、彼はまだバルセロナのレジェンドレベルではない。デ・ヨングはバルセロナで293試合出場し、オランダ人最多記録を更新した。従来の記録はフィリップ・コクーの292試合だった。

「私たちは彼のプレーをいつも褒めてきたが、ここ数週間は調子を落としている。とても残念だ」と番組冒頭で語った。

「ブスケツやシャビ、イニエスタは週3回もやっていた。彼らに比べれば大したことではないが、それでもデ・ヨングは素晴らしい選手だ」とドルトレヒト出身の解説者は語り、バルセロナでプレーする彼を楽しんでいると強調した。

司会のウィルフレッド・ヘネーは「デ・ヨング本人は『まだ半分しか来ていない』と言っている」と指摘し、「将来、最高のフレンキーを見られるのか」とファン・デル・ハイプに質問。彼は「そう願いたい。彼が万全なら、だが」と答えた。

水曜日の夜まで、デ・ヨングはフィリップ・コクーと292試合の記録を分け合っていた。それ以前にも、ロナルド・クーマン（264試合）、パトリック・クライファート（257試合）、マイケル・レイジガー（255試合）の記録を突破していた。

途中出場したデ・ヨングは、ホームのファンから大きな拍手と歓声、スタンディングオベーションで迎えられた。ピッチに入った時点ではバルセロナが1-0でリード。彼はダニ・オルモに代わり出場し、マーカス・ラッシュフォードとともに試合終了までの15分間をプレーした。