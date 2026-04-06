ファン・デル・ハイプが輝かしい未来を予言：「あの子は本当にすごい！ もう常軌を逸しているよ」

レネ・ファン・デル・ハイプ氏は土曜日、FAカップ準々決勝でリヴァプールを4-0で下したマンチェスター・シティの活躍を大いに楽しんだ。ドルトレヒト出身のこのアナリストは、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームに所属する、ディフェンダーとしても活躍できる若手ミッドフィールダーに特に強い感銘を受けている。

ヴァン・デル・ハイプは月曜日の『Vandaag Inside』で、ニコ・オライリーを絶賛した。21歳のこのイングランド人選手はリヴァプール戦で左サイドバックを務め、その役割でモハメド・サラーを封じ込めた。エジプト出身のウイングは、アルネ・スロット監督によって途中交代させられた。

「彼は世界最高の選手の一人になるだろう」と、ヴァン・デル・ハイプはイングランドカップの激戦を観戦した後、予言した。「身長は194センチだ。彼は本当に凄すぎる！ 異常なほどだ。」

ファン・デル・ハイプはオライリーについての分析を続ける。「彼はサラーに対して左サイドバックを務めた。今年はセンターバックの左、左サイドバック、中盤の全ポジション、左ウイング、そしてストライカーまでこなしている」と、元フォワードはマンチェスター・シティのスター選手の多才さを強調した。

「本当に尋常じゃない。なんて選手なんだ」と、ヴァン・デル・ハイプはナタン・アケやティジャニ・ラインダースのチームメイトを、深い感嘆の念を持って見守っていたことを改めて口にした。

オライリーは昨年締結された契約により、2030年夏までマンチェスター・シティに在籍することになっている。グアルディオラ監督の下で、これまでに66試合に出場し、13ゴール8アシストを記録している。

この才能あるディフェンダー兼ミッドフィールダーは、現在トーマス・トゥヘル監督の注目も集めている。ドイツ人監督はこれまで、イングランド代表でオライリーに3度の出場機会を与えている。トゥヘル監督は5月末にワールドカップの最終メンバーを発表する予定だ。