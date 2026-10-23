レネ・ファン・デル・ハイプ氏は木曜夜、カンファレンスリーグでアタランタに2-0で勝利したアヤックスのプレーを楽しんだ。『Vandaag Inside』の解説者を務める同氏は、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、デイリー・ブリント、ユリアン・ブラント、トル・アロコダレによって、今後アヤックスにできる経験豊富なチームの軸にとりわけ期待を寄せている。ファン・デル・ハイプ氏は、その周囲を下部組織出身の若手選手で十分に補えると考えている。

アヤックスは1週間前にハイドゥク・スプリトに1-2で敗れていたが、木曜日にカンファレンスリーグ初勝利を挙げた。ファン・デル・ハイプ氏はアヤックスのプレーを評価しており、金曜夜のVandaag Insideでこう語った。「正直に言うよ、ウィルフレッド。前半を見たけど、時折、本当に楽しいサッカーをしていた。本当に楽しいサッカーだった」と元FWは話した。

「それに、今後テア・シュテーゲン、ブリント、ブラント、トルがいて、場合によってはもう1人加わるというのもいい。残りは自前の若手で埋めればいいんだ」

ファン・デル・ハイプ氏が特に感銘を受けたのはウアザンだ。途中出場したウアザンは左サイドから強烈なシュートを放ち、ボールはクロスバーの下側に当たって2点目となった。「素晴らしいシュートだ。GKが止めるべきだったとは言えるかもしれないけど、あれを見てくれよ」とファン・デル・ハイプ氏は話した。

「ああいう選手（ウアザンのこと。編集部注）がいるなら、監督には年末までに誰かが4500万ユーロのオファーを出すほどの選手に育てる義務が少しはあるんじゃないか？」

アタランタ戦で再びゴールを決めたFWトルの成長も話題に上った。ヨハン・デルクセン氏が、なぜ同選手はイングランドでうまくいかなかったのかと疑問を呈すると、ファン・デル・ハイプ氏はレーシング・ヘンクでの素晴らしい活躍と、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズへの移籍を挙げた。「そこで降格を争うクラブに入るわけだけど、1カ月に何度チャンスをもらえる？ 2回？ 彼は悪くないと思うよ」