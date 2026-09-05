リヴァプールのキャプテン、フィルジル・ファン・ダイクは、チームメイトであり同郷でもあるコディ・ハクポの活躍を称賛した。ハクポは2ゴールを演出し、チームを今季初勝利へと導いたのだ。ファン・ダイクは、この選手が最近経験してきた苦しみや困難の大きさを、誰も知らないと強調した。

リヴァプールのこの攻撃選手は、つらく苦しい夏を過ごしていた。それは、前回のワールドカップに出場していた最中に妻が流産したことから始まり、8000万ポンドに迫る移籍でマンチェスター・シティへ加入する交渉が大詰めを迎えたが、最終的にアンフィールドに残留することが決まって幕を閉じた。

ピッチ上では、ハクポは新シーズンの開幕に素晴らしいスタートを切った。1ゴールを挙げ、さらに3つのゴールを演出し、その最新のものが昨夜金曜のイプスウィッチ・タウン戦での勝利における、アレクサンダル・イサクの2ゴールの演出だった。

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ファン・ダイクはイギリス紙「デイリー・メール」が伝えた発言の中でこう語った。「ハクポが経験してきたことを本当に理解している人はいないと思う。チームの外にいる人たちにとって、それは決して簡単なことではない。しかし現実として彼はここに我々とともにいて、決定的な存在でありたいと願っている。それは直近の試合ですでに証明してみせた。今は次の挑戦に集中しなければならない」

このオランダ人キャプテンは、同郷の選手にチームへの残留を求めていた。その重要性について彼はこう語った。「彼の影響力は今季に限ったものではなく、過去のシーズンにも及んでいる。彼が残留を決断してくれて本当にうれしいし、彼のさらなる力強いパフォーマンスを見るのを楽しみにしている」

2ゴールを挙げたスウェーデン人フォワードのアレクサンダル・イサクについて、ファン・ダイクはこう付け加えた。「彼は重い負傷を負い、他のどの選手であっても回復にはかなりの時間を要したはずだ。イサクは舞台裏でひたむきに努力してきた。多額の金額での移籍に伴う大きなプレッシャーがあったにもかかわらず、彼はワールドカップと準備期間で素晴らしいレベルを見せた。そしてこれは、最高のプレーを見せていくための、ほんの始まりにすぎない」