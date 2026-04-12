ファン・ダイク、チケット問題でリヴァプール首脳陣に警告

リヴァプールの主将ファン・ダイクは、チケット代の高騰に抗議するサポーターの権利を擁護し、クラブ経営陣に「誰の利益にもならない」現状を解決するよう求めた。

クラブは今後3年間のチケット値上げを発表し、サポーターグループから強い反発を招いた。土曜のフルハム戦ではスタンドに抗議の横断幕が掲出された。

試合後、オランダ人主将はクラブへ力強いメッセージを送った。ESPNが伝えたコメントは以下の通り。 「ファンはクラブの心臓であり魂です。彼らが抗議するのは当然の権利です。クラブが解決策を見出すことを願っています。これはキャプテンとしての私の領域を超えます」

さらに「私の時代以前も、私の時代以降も、サポーターこそがクラブだ。この問題は誰のためにもならない。解決が重要だ」と語った。

また、パリ・サンジェルマン戦で起用されれば若手のリオ・ヌグモハも期待に応えられると語った。

ヌグモハの台頭はチームにとって大きな励みで、起用されれば影響力を発揮すると確信している。ファン・ダイクは「彼は冷静かつ自信を持ってこの状況に対処するだろう」と語った。

「彼は謙虚で努力家だ。人の話を聞き、常に上達を求め、大きな夢を持つ。その姿勢を保てるかは本人と周囲次第だ。私は何も変わらないと信じている」と続けた。

最後に彼は「火曜日の先発と戦術は監督の判断だ。出場するかどうかは関係なく、全員が『特別なもの』の一部だと感じなければならない。パリ・サンジェルマンに勝つにはそれが欠かせない」と語った。



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