リバプールのキャプテンでDFのフィルジル・ファン・ダイクが、近年あらゆる大会でリバプールの成績が上向いていることを背景に、アンドニ・イラオラ監督の哲学を称賛した。

リスクとリターンを受け入れることに基づくイラオラ監督の指導哲学が、選手たちがプランへの全面的なコミットにますます自信を深めるなか、リバプールで実を結び始めている。今季はアルネ・スロット体制下のゆったりとしたポゼッションを重視した段階を経て、バスク出身の指揮官によるハイプレスのスタイルが再び導入され、これによって多くの選手がコンフォートゾーンの外へ出て、ピッチ上での意思決定においてより大きな責任を担うようになった。

この哲学は、プレスをかけるために相手陣内へ15～20ヤード飛び出していくファン・ダイクの動きや、相手を無力化するためにピッチ中央深くへと移動する右サイドバックのロナルド・アラウホの動きに表れている。このスタイルは背後にスペースを残し、ファン・ダイクが言うところの「混沌」をいくらか引き起こしかねないものの、この変化の成果は、カラバオカップでチェルシーをPK戦で破り、5連勝を達成したことで明確に表れ始めている。

「アンフィールド」でアーセナルと対戦する日曜の注目の一戦を前に、ファン・ダイクは、リバプールが現リーグ王者を異なるやり方で扱うことはないと強調し、ESPNが伝えたところによれば、戦術的な挑戦の性質について次のように説明した。「この一戦はどのチームにとっても挑戦になると思う。我々が高い位置でボールを奪い返したいと相手が分かっていると、彼らはこちらを難しいスペースへ引きずり込もうとし、こちらはそこでプレーを正確に読まなければならない。例えば、ヘンダーソンが下がってきて我々の一人を引き出し、その背後にスペースを空けていた。だから素早く判断しなければならない。飛び出すのか、それとも自分の位置にとどまるのか。これはゲームを読むことの問題だ」

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ファン・ダイクは、ホームでのリスクの重要性を強調して次のように付け加えた。「特にここ、我々のスタジアムでは、最初に全力で飛び出し、冒険しなければならない。もし高い位置でボールを奪い返せば、スタンドのサポーターが沸き立つのを感じるだろう。それがチームに90分間を通して後押しするエネルギーを与えてくれる。今はマンツーマンの対決が賭けの基本になっていて、次の一手を考えなければならない。ダイレクトにプレーしてセカンドボールを争うのか、それとも中央から突破を試みるのか。これが受け入れなければならないリスクとリターンの方程式だ」

オランダ代表のキャプテンは、コーチングスタッフのビジョンを実行するうえでの選手の役割について続けて説明した。「適応できなければならない。これは我々の仕事の一部だ。監督が間違いなくプランを立てられるが、我々は選手として実行し、勝利のために戦う責任を担う。もちろん監督とコーチングスタッフの助けを借りてだが、ピッチの上で最も大きな影響力を持つのは我々だ」

リバプールのフロントがハイプレスと激しいプレースタイルを復活させるためにイラオラを招へいしたにもかかわらず、ファン・ダイクは、現在の状況はユルゲン・クロップ時代に用いられていたゲーゲンプレスのスタイルの焼き直しではないと強調し、次のように語った。「違う時代、違う時だと思う。ユルゲンの時代は、固まって一方のサイドを封鎖し、相手を追い込むことでプレスをかけていた。しかしサッカーは変わった。今は全く違うスタイルだ。だが変わっていないのは、走る量や走り込み、そしてできるだけ早くボールを奪い返そうとすることだ」

ファン・ダイクは、ピッチ上で求められるバランスについて語り、発言を締めくくった。「我々はよりダイレクトにプレーする必要もあり、それがまた高い位置でボールを奪い返すのに役立つ。正しいバランスを見つけなければならない。というのも、我々はプレッシャーの下でもパスをつないで組み立てられると感じているし、同時にダイレクトにもプレーできる。我々のスタジアムでは、時にそれに頼らざるを得ない。こうした混沌を生み出そうとし、明確なセカンドボールを争って戦わなければならない。これは我々がいまだに学び、実践しながら高めている概念だ」