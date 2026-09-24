フィルジル・ファン・ダイクは、ドイツ戦の1-1の引き分けにまずまず満足している。オランダ代表は長い時間にわたってシャビ時代を黒星スタートで迎えるかに見えたが、終盤のルベン・ファン・ボメルのひらめきによって勝ち点1を救った。ファン・ダイクは、この勝ち点1が非常に重要だと考えている。

ファン・ダイクはNOSに対し、「今日は最低でも勝ち点1に値したと思う」と切り出した。「時間帯によっては非常にいいプレーができた。プレッシャーをかけに行く際にリスクを取る場面では、時々もろさも出るけど、そこはもっと改善できる部分だ。3日間の取り組みを経て、かなりいい試合だったと思う」

その後、主将は主審アレハンドロ・エルナンデス・エルナンデスについても言及した。「最初のあれは、すごく簡単に取り消されたと思った。ブライアン（ブロビー、編集部注）は何もしていなかったはずだ」とコメント。「相手の得点の場面では、相手が最初に戻したので、僕たちはボールを外に出すべきだと思っていた。最終的には、そのボールがちょうど相手に都合よく転がったのは不運だった。結果的に勝ち点1を取ったし、次の試合で勝ち点3を取れるように、またトレーニング場でハードワークしていく」

リポーターのイェルーン・ステーケレンブルフは、後半にオランダ代表が優勢だった中でのファン・ダイクの反応を「慎重ながら満足」と表現した。これに対し、ファン・ダイクは「僕たちは最低でも勝ち点1に値した。分析していく」と応じた。「もちろん前半で0-2にされていてもおかしくなかったけど、勝ち点1を取ったし、前に進むよ」

「この結果は確かに自信の助けになるし、この3日間でやってきた良い仕事を裏づけるものでもある。でも、まだもっとできることはあるし、それは代表監督も示すはずだ。とはいえ、積み上げていけるものはある。だから前に進むよ」と締めくくった。

その後、ヘルト・ファン・ト・ホフ、ロナルド・デ・ブール、ラファエル・ファン・デル・ファールトは、ファン・ダイクがインタビューでやや「謙虚」に映ったとの結論に至った。「ああ、たぶんその前の騒動があったからだろうね」とデ・ブールは語った。「彼も『ここであまり大げさにはしないでおこう』と思ったんだろう。でも時間帯によってはいいサッカーをしていたし、彼がそう言ったのはもっともだよ」

水曜日の記者会見で、ファン・ダイクはまだまったく別の雰囲気だった。その際には、十分に評価されていないことや、ほかの選手とは違う形で評価されていることを理由に、居合わせた記者陣に激しく反論していた。また、ワールドカップのモロッコ戦に向けた戦術プランについて、自身が共同責任者の一人として名指しされたことも非常に問題視していた。事態は大きな口論へと発展した。