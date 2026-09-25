ファン・ダイクのドイツ戦でのゴールが取り消された本当の理由

木曜夜にドイツ戦でフィルヒル・ファン・ダイクがオランダ代表に先制点をもたらしたと思われたゴールは、当初考えられていたものとは別の理由で取り消されていた。ドイツ『Kicker』によると、ブライアン・ブロビーがマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンにファウルを犯したことが理由で得点が取り消されたのではなく、別の理由があったという。

オランダ代表はヨハン・クライフ・アレーナで、開始から10分あまりで先制点を挙げたかに思われた。コーディ・ガクポのCKにファン・ダイクがニアで頭で合わせてコースを変えると、ボールはテア・シュテーゲンの手の届かないファーへ流れ込み、ゴールとなった。

主審のアレハンドロ・エルナンデス・エルナンデスは当初この得点を認めたものの、その後VARによって当該場面の確認を求められた。サイドラインで映像を確認した後、このスペイン人主審は最終的にゴールを取り消す判断を下した。

当初は、ブロビーがボールに向かおうとしたテア・シュテーゲンのプレーを妨げたことが、取り消しの原因だとみられていた。しかし『Kicker』によれば、ドイツサッカー連盟（DFB）の情報では、エルナンデス・エルナンデスには別の理由があったという。

ファン・ダイクがヘディングでボールに触れた瞬間、ブロビーはオフサイドポジションにいたという。さらに主審は、その時点でサンダーランドのFWがプレーに積極的に関与していたと判断しており、そのためオランダ代表主将の得点は認められなかった。

ブロビーにとっては、その後の試合展開も厳しいものとなった。約30分を過ぎたところで負傷交代を強いられたためだ。するとその直後、ドイツがフェリックス・ヌメチャのゴールで先制。至近距離からGKバルト・フェルブルッヘンを破った。

オランダ代表ではこの失点にも不満が募った。ブロビーがセンターサークル内で痛んで倒れていたにもかかわらず、ドイツがプレーを続けたためだ。長い時間、ヌメチャの0-1がアムステルダムでのドイツ代表の勝利を決定づけるかに思われた。

それでもオランダはアディショナルタイム、見事な攻撃からついに同点に追いついた。デビュー戦のルベン・ファン・ボメルが左サイドを突破し、右足アウトサイドでクロス。するとファーでガクポが見事なボレーを決め、1-1の最終スコアを確定させた。





NOS



