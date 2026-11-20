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SportItaliaによると、ACミランがフィルジル・ファン・ダイクに強い関心を寄せている。DFは今夏、契約満了によりリヴァプールを退団する可能性がある。

ファン・ダイクとリヴァプールの契約は満了が迫っている。主将は契約延長に向けて交渉中だが、現時点で両者は合意に至っていない。

ファン・ダイクは今夏36歳になる。本人はクラブとの2年間の契約延長を望む一方、リヴァプールは1年間の延長しか認めない考えだ。

そのため、現時点では新契約の期間が大きな障害となっている。ACミランはこの状況を利用し、ファン・ダイクの獲得を狙っているという。

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ファン・ダイクとの契約は、投資家ジェリー・カルディナーレが手がける最初の大仕事となる見込みだ。米国人実業家の同氏は、投資会社レッドバード・キャピタル・パートナーズの創設者としてACミランのオーナーを務め、取締役会の一員でもある。

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カルディナーレはクラブの財務面での成長、スタジアム計画、商業戦略に注力し、ACミランが再び継続的にトップレベルで競えるようにすることを目指している。

カルディナーレはファン・ダイクの獲得を最優先事項に位置づけているが、DFと所属先のリヴァプールとの交渉は今も続いている。

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ファン・ダイクはこれまでリヴァプールで389試合に出場し、36得点16アシストを記録している。

ブレダ生まれのDFはリヴァプールでイングランド王者に2度輝き、チャンピオンズリーグを1度制した