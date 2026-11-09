フィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーが、今回の代表活動に臨むオランダ代表から離脱した。オランダサッカー協会（KNVB）が月曜日に発表した。これにより、シャビ代表監督の招集メンバーは23人となった。

KNVBによると、両選手とも週末の試合を終えてコンディションが万全ではないという。ファン・ダイクは、リヴァプールがクリスタル・パレスに敵地で3-1と勝利した試合に90分間出場した。ブロビーはサンダーランドがチェルシーをホームで1-0と下した試合で印象的なプレーを見せたものの、途中で退いていた。

ファン・ダイクは長年にわたって代表の主力を務め、通算出場数はちょうど100試合に達している。ブロビーはオランダ代表として17試合に出場。前回の代表活動期間にも負傷に悩まされていた。

サンダーランドのレジス・ル・ブリ監督は以前、ブロビーの身体の状態を理由に、代表には選ばれてほしくないと話していた。シャビ監督は月曜日、「私はブロビーの監督とは話していない。だが、彼はチェルシー戦（1-0）に出場し、監督とも連絡を取った。また、彼と良い関係にあるルート・ファン・ニステルローイも、すでにブロビーと話している」と説明した。

シャビ監督によると、オランダ代表のスタッフは負傷を抱える選手と密に連絡を取っているという。「だが、ブロビーは調子が良いと感じている。ここに合流した際の状態を見てみる。ただ、昨日（日曜日のチェルシー戦、編集注）は非常に良いプレーをしていた」。しかし、今回の離脱により、元アヤックス選手のコンディションは十分ではないことが分かった。

次の試合 NED UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 GRE 視聴する

シャビ監督はファン・ダイクとブロビーの代役を招集しない。金曜日に招集を見送られたメンフィス・デパイとボウト・ベグホルストも、オランダ代表の合宿に追加で合流することはない。

代表は23人でネーションズリーグの試合に向けて準備を進める。金曜日にはヨハン・クライフ・アレナでギリシャと対戦。その3日後には、ドイツとの敵地での大一番が控えている。