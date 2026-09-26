イタリアメディアの報道によると、オランダ人ディフェンダーのフィルジル・ファン・ダイクは、今夏はリヴァプール残留を望んでいるものの、「遅かれ早かれ」ミランへの加入が近づいているという。この動きは、契約最終年に入ることもあり、「アンフィールド」の要塞内でレッズのキャプテンの将来を巡る一連の憶測が渦巻いたことを受けたものだ。

「フットボール・イタリア」がイタリアの著名なジャーナリスト兼アナリストであるカルロ・ペレゴッティの発言を伝えたところによると、このオランダ人ディフェンダーはミランの経営陣と個人条件で合意に達した後、「サン・シーロ」への移籍を望んでいたが、最終的にはリヴァプールに残留し、レッズの最終ラインを率いることを決断したという。35歳に達しているにもかかわらず、ファン・ダイクは依然として幅広い関心を集めており、その名前は監督ルベン・アモリムの選択肢の中に有力候補として挙げられ続けている。

公式YouTubeチャンネルの動画の中で、ペレゴッティは自身の立場を擁護してこう語った。「時折、ファン・ダイクのミラン加入についての私の話を嘲笑する人たちがいるが、彼らはズラタン・イブラヒモヴィッチが復帰する前の1月にも、まったく同じことをしていたんだ」

さらに自身の立場を説明してこう付け加えた。「私はジェリー・カーディナル（クラブオーナー）が明確な言葉で述べたことを繰り返し強調している。すなわち『今、移籍金を払って獲得するか、来年フリーで契約するかのどちらかだ』ということだ。そして、ファン・ダイクは遅かれ早かれミランのユニフォームを着ることになると重ねて言っておく。カーディナルが考えを変えるかどうかは分からないが、この名前が根拠のない単なる憶測ではなかったことは断言できる」

なお、リヴァプールは2018年1月にサウサンプトンからファン・ダイクを8500万ユーロで獲得し、彼はクラブの近代史において最も傑出したレジェンドの1人となった。レッズのユニフォームで公式戦380試合に出場し、36ゴールを挙げ、16アシストを記録。プレミアリーグ制覇2度、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、クラブワールドカップ、FAカップ、そしてリーグカップ2度の優勝に貢献した。