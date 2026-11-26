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リヴァプール主将フィルジル・ファン・ダイクの長期的な去就を巡る不透明感が強まる中、チェルシーに今夏の獲得を求める声が上がった。ベテランDFは現行契約の満了が近づいており、プレミアリーグ内で移籍する可能性もある。

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契約問題が続くファン・ダイク、レドナップ氏がチェルシーに獲得を進言

リヴァプールは、現行契約の満了が近づくフィルジル・ファン・ダイクに新契約を提示するか、なお検討している。クラブが契約延長を見送るなら、元MFのジェイミー・レドナップ氏は、チェルシーがその機会を生かし、オランダ人DFをプレミアリーグにとどめるべきだと考えている。

ファン・ダイクは2018年の加入以来、約10年にわたりリヴァプールの守備を支えてきた。その間にクラブは再び主要タイトルを獲得する強豪となった。レドナップ氏はセンターバックがアンフィールドに残ることを望む一方、契約で合意できなければ、次の行き先はスタンフォード・ブリッジであるべきだと主張している。

レドナップ氏がファン・ダイクをチェルシーに推す理由

レドナップ氏はSky Vegasに対し、ファン・ダイクはあと2シーズン、トップレベルでプレーできるとして、チェルシーはベテランDFの獲得を目指すべきだと語った。

「確かなことは分からない。残留するかもしれないし、私はそうなってほしい」とレドナップ氏は話した。「チェルシーは今夏、フィルジル・ファン・ダイクの獲得を試みるべきだ。私ならそうする。彼から5年間を得ることはできないだろうが、トップレベルであと2年はプレーできると思う」

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「素晴らしい補強になると思う。本人はMLSに行きたいかもしれないし、別の場所に行きたいかもしれない。でも、ロンドンに魅力を感じる可能性もある。リヴァプールと新契約を結ばないなら、チェルシーが獲得を目指すべき選手だ」

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チェルシーの経験重視への転換とファン・ダイクの考え

実績あるリーダーの獲得は、シャビ・アロンソの下でチェルシーが近年進めている移籍戦略の転換に合致する。かつては若手の獲得を優先していたが、アロンソは昨夏、 ダニー・ウェルベックとジョーダン・ヘンダーソンを獲得し 、経験豊富な選手をチームに加えた。これは、35歳でチェルシーに加入し、チャンピオンズリーグ制覇に貢献したチアゴ・シウバの影響力を思わせる。

一方、ファン・ダイクはこの1週間で、トップレベルでまだ十分にプレーできると感じているものの、次にどうするかは自分でもまったく分からないと認めた。

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オランダ人DFはこう語った。「私にとって大事なのは、調子が良く、自分の体をしっかりケアできていることだ。自分では、まだ何年もプレーできると思っている。今シーズン後に何が起こるかは、その時になれば分かる。現時点で、来シーズンの私の行き先を知っていると言う人がいたとしても、それは事実ではない。今、こうして話している私自身にも分からないからだ」

「契約が延長されるなら、その時に分かる。そうでなければ、夏に別れを告げることになる」

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リヴァプールとチェルシーにとって重要な数カ月

リヴァプールは夏の移籍市場が開く前に、主将の将来について重要な決断を迫られる。契約延長の提示がなければ、ファン・ダイクはシーズン終了時にアンフィールドを去る見通しだと明言している。

ファン・ダイクが獲得可能になれば、スタンフォード・ブリッジに経験豊富なリーダーをさらに加えたいアロンソにとって、MLSやほかの獲得希望者との競争になる可能性がある。