4人のファンは彼を「素晴らしい」「怪物」「伝説」と称えた。5人目はまったく異なる意見で、GOALは言葉を繰り返してもらった。

GOALがサッカーファンに「ヴィクトル・ギョケレスを一言で表すと？」と尋ねた。デビューシーズンにアーセナルをプレミアリーグ制覇に導いたストライカーにふさわしい回答が4つ並んだ。だが5人目は違っていた。

「素晴らしい」「怪物」「伝説」――街の声

ギョケレスの名が挙がるたび、称賛が相次いだ。

最初のファンは「スゴい」と即答した。

2人目は「ビースト」と即答。

3人目は言葉すら必要としなかった。「彼はもうレジェンドだ」と断じた。

4人目は「冷静沈着」。この言葉はスウェーデン人選手がアーセナルに移籍して以来つきまとい、アルテタ監督も背番号14を形容した。

5人目の答え：「ビール」

そして、予想外の答えが返ってきた。

「ビール」と5人目のファンは淡々と答えた。

聞き間違いかと確認すると、記者は尋ね直した。「ビール？」

「ビール」とファンは繰り返した。「それが彼の秘密。ビールをたくさん飲んで、あの強さを手に入れたんだ」

オチもニヤリとした笑みもなかった。ただ、アーセナルで最も決定力のあるストライカーの身体能力はジムではなくタップから注がれるもののおかげだという揺るぎない確信があった。

真実は不明だが、数字は「伝説」や「野獣」と呼ぶ声の方がビール説より説得力があることを示している。 昨夏スポルティングCPからアーセナルへ移籍したギョケレスは、結果が求められる状況で期待に応えた。デビューシーズンにプレミアリーグ制覇に貢献し、一時はリーグ屈指の好調選手に挙げられ、シーズン通算でも欧州主要5リーグトップクラスの攻撃成績を残した。その勢いで2026年W杯スウェーデン代表にも選ばれたが、ベスト32でフランスに敗れている。

とはいえ、これらの実績がビールの噂を証明するわけではない。