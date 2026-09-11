オランダ国内のサッカーの試合は今後、サポーターがピッチ上や他のスタンドに向けて花火を投げ込んだり発射したりした場合、即時かつ打ち切りとなる。司法・安全省が、オランダサッカー協会や警察などとの協議を経て、この措置が競技運営のプロトコルに盛り込まれたと発表した。

これにより、花火に関する事案をめぐるルールは大幅に厳格化される。これまでは試合が一時中断され、その後に再開されることもあったが、今後こうした状況ではそのような対応は取られない。

「もう中断ではない。もう様子を見ることもない。打ち切りだ。全員帰宅することになる」と、ダーフィト・ファン・ウェール司法相は閣議後に述べた。自由民主国民党（VVD）所属の同相は、スタジアムでの不適切行為がどのような結果を招くのかを、サポーターにとってより明確で予測可能なものにしたい考えだ。

ファン・ウェール氏によれば、加えてルール適用をめぐる議論が生じるのも防がなければならないという。「つまり、威圧や脅迫をしてもここでは逃れられないと分かるようにするためだ。これはただ、それがそういうものだということだ」

新たな措置はまた、こうした事案の後に試合を再開するかどうかの判断に対し、個々の市長やクラブ幹部が影響力を行使できないようにする狙いもある。したがって、ピッチ上や他のスタンドに向けて花火が投げ込まれたり発射されたりした場合は、直ちに試合の打ち切りが決まる。

一方、オランダサッカー協会は「スタジアムでの花火に対する追加措置」の策定を進めている。協会は現時点でその措置の具体的な内容を明らかにしていないが、関係機関は試合をめぐる不適切行為への対策として、どのような「技術的可能性」を活用できるかについても調査している。

先月には、SCカンビュール対フェイエノールトの試合でも大きな混乱が起きた。この一戦はフェイエノールトのフーリガンが大量の花火を使用したことで中断され、カンビュールのサポーター7人が負傷したが、最終的に試合は打ち切りとはならなかった。

一方で、先週末のFCユトレヒト対ゴー・アヘッド・イーグルスでは実際に打ち切りとなった。この試合は、ホームクラブのサポーターがまずピッチに花火を投げ込み、その後の再開後にも今度はカップが再びピッチへ投げ込まれたため、正式に打ち切られた。