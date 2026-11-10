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チェルシーは、ジョアン・ペドロが最近負った大腿四頭筋の負傷が、ファンタジー・プレミアリーグでの選手選択を通じて意図せず漏れたことを受け、クラブ職員に厳重な注意を促した。負傷が公表される前に、複数の職員とFWモーガン・ロジャーズが自身のオンラインチームからジョアン・ペドロを外していたため、クラブは内部向けに改めて注意を呼びかけた。

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チェルシー、FPLを巡りスタッフに厳重注意

チェルシーはスタッフに対し、ファンタジー・プレミアリーグ（FPL）のチーム選択に細心の注意を払うよう指示した。クラブは社内メールを送り、内部情報を一般向けのゲームプラットフォームで利用すれば深刻な結果を招くと従業員に注意を促した。

この警告の背景には、チェルシーがホームでトッテナムに0-2で敗れた試合を前に起きた、大きな注目を集めた情報漏洩がある。ジョアン・ペドロは、それまで公表されていなかった大腿四頭筋の負傷により、試合のメンバーから予想外の形で外れた。

しかし、影響力のある複数のFPLコンテンツ制作者が、キックオフ前に不審なオンライン上の動きに気付いた。FWロジャースとチェルシーの複数のスタッフが、自身のFPLチームからペドロを突然外していたのだ。

アロンソ監督はFPLでの情報漏洩を把握せず

チェルシー関係者の多くのFPLチームからペドロが突然外されたことで、同選手が出場できないことは事実上、サッカー界に広く伝わった。一方、シャビ・アロンソ監督はオンライン上の騒動にもかかわらず、FPLで起きていたことを全く知らなかった。

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トッテナム戦の敗戦後、この内部情報の漏洩について問われたアロンソ監督は、意に介さない様子だった。「ファンタジーチームには関心がないので、そのことは知らなかった」と『BBC Sport』に説明した。

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スタンフォード・ブリッジで繰り返された情報漏洩

チェルシーがチーム情報を秘密にできなかったのは、今回が初めてではない。昨季、前任のリアム・ロシニアー監督が短期間指揮を執った際には、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグの対戦で、両レグの試合前に重要な先発メンバーの情報が漏れていた。

また、別の奇妙な出来事では、元DFマルク・ククレジャの理髪師が、意図せずSNSでチーム情報を明かした。ククレジャと話した後、理髪師はペドロとコール・パーマーの両選手がブライトンへの遠征を欠場すると公表した。

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こうした過去の事例はあるものの、チェルシーは今回のFPLを巡る出来事を現時点では単発の事案として扱っている。クラブはゲーム利用に正式な制限を設けるのではなく、注意喚起を強めることで対応する方針だ。

プレミアリーグは介入を控える姿勢

FPLは現代のサッカー界で大きな存在となり、アクティブユーザーは1100万人を超える。そのため、オンライン上の追跡アカウントは、プレミアリーグ各クラブの著名な選手やスタッフのFPLアカウントを常に監視している。

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過去にもFPLを通じた同様の情報漏洩により、アーセナル、リヴァプール、レスター・シティ、ニューカッスル・ユナイテッドのチーム情報が明らかになっている。最も有名な例は2021年2月、ジャック・グリーリッシュがFPLチームから外されたことで、レスター・シティが同選手の負傷欠場を知った出来事だ。

プレミアリーグはスポーツ賭博を厳しく規制している一方、FPLへの参加については現在、具体的な指針を示していない。当面は、非常に人気の高いこのゲームへのスタッフの関わり方を、各クラブがそれぞれ管理することになる。