ファンは怒っている…リヴァプール経営陣に対する大衆の反乱

リヴァプールのサポーター数名が、今週末の土曜日夜に行われるプレミアリーグ第32節のフルハム戦において、アンフィールド・スタジアム内で抗議活動を行うと発表した。

英紙「ミラー」によると、リヴァプール傘下の「シャンクリー・スピリット」は、クラブが今後3シーズンのチケット価格を引き上げたことを受け、リヴァプール対フルアムの試合中にファンに行動を起こすよう呼びかけた。

リヴァプールは2週間前に値上げを正式に発表しており、特に今年前半にクラブが過去最高の収益を記録していたことを踏まえると、サポーターの間で怒りの声が広がっている。

クラブは、消費者物価指数の年間インフレ率に合わせて、最大5％の値上げを行う方針だ。

これには、一般大人用入場券の価格が1試合あたり1人につき1.25～1.75ポンド値上げされるほか、来シーズンの大人用シーズンチケットの価格が21.50～27ポンド値上げされることが含まれており、 これにより、1試合あたりの最大値上げ額は1.42ポンドとなります。

クラブは、高齢者、一般客、および子供向けのチケット価格を据え置くなど、いくつかの譲歩を行った。

また、リバプールの公式サイトの報告によると、すべてのチケット価格帯が依然として地元のライバルであるエバートンのチケット価格よりも安く、リバプールのチケット価格の値上げ幅は、過去10年間にプレミアリーグの主要ライバルクラブが実施した値上げ幅よりもはるかに小さいことも特筆すべき点だ。

しかし、「ミラー」紙によると、リヴァプール・サポーターズ・グループ（SoS）は、本日月曜日に発表された声明の中で、さらなる変更を求めている。

声明には次のように記されている。「サポーターは怒っており、その権利は十分にある。リヴァプールFCは、サポーターからの明白かつ圧倒的な反対を無視し、今後3シーズンのチケット価格引き上げ計画を強行することを選んだ。」

彼はさらに次のように付け加えた。「オンラインでの公開会議、アンケート、そして数多くの対話――これらすべてが示しているのはただ一つ、サポーターはこの決定を受け入れていないということだ。もしクラブのオーナーたちが耳を傾けないなら、我々は彼らにそうさせる。もはや協議の問題ではない。その機会はすでに失われた。今や、これは行動の問題なのだ」。

さらに彼は次のように続けた。「『SoS』は、デモの開催についてクラブに通知したことを確認した。詳細はまだ明らかにされていないが、今週末のフルハムとのホームゲーム中に何らかの抗議活動が行われる予定だ。

また同団体は『スタジアムでは1ポンドも使わない』というキャンペーンを開始し、ファンに対し、可能な限りアンフィールド・スタジアム内での支出を控えるよう呼びかけた。

「SoS」は次のように記している。「アンフィールド周辺の地元企業や独立系店舗でお金を使ってください。これは簡単な行動ですが、十分な数の人々が実行すれば、明確なメッセージとなります。また、サポーターからはシーズンチケットの更新を期限直前まで延期するよう提案があり、我々もこれを支持します」。

クラブは、フェンウェイ・スポーツ・グループによる所有下でのチケット価格凍結という長年の公約に言及し、試合日の運営費や施設費の増加、および事業税を理由に、チケット価格の引き上げを擁護した。