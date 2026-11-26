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ローマのウイングバック、ウェズレイ・フランサが、レアル・マドリーのFWエンドリッキに今冬の加入を公の場で呼びかけた。ミランもブラジル人FWの獲得に強い関心を示すなか、ウェズレイは1月の移籍市場を前に同胞の決断を後押ししようとしている。

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ウェズレイ、エンドリッキにローマ加入を勧める

レアル・マドリーのFW エンドリッキ の獲得争いで、ウェズレイが自ら動いた。『TNT Sports Brazil』に対し、同胞に今冬のローマ加入を直接勧めたことを認めた。

この発言があったのは、チャンピオンズリーグでの ローマとパリ・サンジェルマンの2-2の引き分け の直後だ。エンドリッキには1月のレアル・マドリー退団が強く噂されており、 ウェズレイは現所属クラブに有利な流れをつくろうとしている 。

ウェズレイが同胞に伝えた言葉

ウェズレイは試合後のインタビューで、自らの勧誘について率直に語った。エンドリッキがローマを選べば、ロッカールームでもサポーターからも温かく迎えられると強調した。

「エンドリッキにはローマに来るよう伝えた」とウェズレイは明かした。「決めるのは彼自身だ。でも、ここに来ればファンは彼を気に入るはずだし、チームメイトも喜んで迎えることを彼は知っている」

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ローマ、セリエA内で激しい獲得競争に

セリエAではエンドリッキに多くのクラブが関心を寄せており、ローマにとって獲得は容易ではない。同じイタリアのミランも、今冬にレアル・マドリーの選手を獲得する有力候補に浮上している。

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報道によると、両クラブは移籍を成立させるため、金銭面で大きく異なる形を検討している。最近の報道では、ローマは今季終了までの期限付き移籍でエンドリッキを獲得することに関心を示している。

一方のミランは、ブラジル人FWを完全移籍で獲得するため、多額の資金を投じる可能性がある。報道では移籍金が6000万～7000万ユーロ程度になる可能性が指摘されており、この獲得競争でローマが直面する資金面の課題の大きさがうかがえる。

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エンドリッキ、1月に重要な決断へ

1月の移籍市場が近づくなか、イタリアから高まる関心にエンドリッキとレアル・マドリーがどう応じるかに注目が集まる。ローマとミランはそれぞれ異なる道を提示しており、FWは当面の将来について大きな選択を迫られる。