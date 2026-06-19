ファンの怒りを買った…ダニー・オルモはサウジアラビア代表を侮辱したのか？

2026年ワールドカップのスペイン戦を数時間後に控えたサウジアラビアのサポーターの間で、バルセロナ所属ダニー・オルモの発言とみられる内容に怒りの声が広がっている。

代表チームは来週日曜日、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでスペインとグループリーグ2戦目を戦う。

試合の48時間前、SNSではオルモのコメントが拡散。

SNSでは「勝利だけでなく大量得点を狙う」という発言が拡散された。

この発言はサウジアラビアファンに広まり、代表への侮辱だとの怒りを買った。ファンは選手たちにピッチで好パフォーマンスを見せ、スペインに勝利して反論するよう求めた。

しかし、インタビューを行ったカタルーニャ紙『スポルト』によると、オルモは実際にはそのような発言をしておらず、スペイン代表「ラ・ロハ」の攻撃力不足について語っていたという。

オルモは、月曜日のグループステージ第1節カーボベルデ戦（0-0）で得点を奪えなかったことを指していた。

彼は「カーボベルデ戦ではチャンスを作ったが決められなかった。サウジアラビア戦では1点以上を取って勝つ」と語った。

守備ブロックの崩し方については「相手を左右に揺さぶり、少しリスクを取ってサイドへの展開を減らし、縦に速く攻める必要がある。チームにはそのバランスがあり、サウジアラビア戦で示す」と語った。

さらに「切り替え時のボールロストに注意し、チャンスでは確実に決める」と結んだ。

なお、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、カーボベルデ戦でベンチスタートだったオルモをサウジアラビア戦では先発させる意向とされる。