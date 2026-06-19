ファンに愛されたゲルノット・トラウナーが5年間在籍したフェイエノールトを退団する

ゲルノット・トラウナーがフェイエノールトを退団する。34歳のDFは、デ・クープでの契約が満了し、更新されないことがInstagramの別れの投稿で明らかになった。

彼はInstagramで「フェイエノールトの皆さん、ついに正式に決まりました。忘れられない5年間を経て、私の時間は終わりを迎えます。信じられないほどのサポートに感謝します」と綴った。

「ここで得た経験と出会ったすべての人々に心からの感謝を捧げます。ピッチの上でも外でも、数えきれない特別な瞬間は永遠に心に残ります。」

「デ・クイプでのヨーロッパの夜、タイトル獲得の瞬間、サポーターとの交流は一生の宝物です。デ・クイプのピッチ、応援歌、1908での時間、すべてが恋しくなるでしょう。」

「選手として来て、ファンとして去ります。フェイエノールトは私の人生の一部であり続けます。ロッテルダムの人々にとってこのクラブがどれほど大切かを知り、ピッチで代表できたことを誇りに思います。」

「私と家族には新しい章が待っている。将来は不明だが、ロッテルダムでの5年間に感謝し続ける」と英語で綴り、最後にオランダ語で「どこへ行っても…」と締めくくった。

フェイエノールトは2021年、LASKから150万ユーロで獲得したトラウナーを、数年間でチームの要に育てた。

オーストリア代表として公式戦137試合に出場。昨季はアキレス腱の怪我で長期離脱したが、終盤5試合に復帰した。