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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、選手たちにカラバオカップでのまさかの敗退の痛みを受け止めた上で、プレミアリーグの大一番に目を向けるよう求めた。アーセナルは水曜夜、リーグ2の相手に敗れる番狂わせを喫した。スペイン人指揮官は、難しいマージーサイド遠征を前に答えを探している。

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アーセナル、敵地アンフィールドでの大一番を前に衝撃の敗退

アーセナルのカラバオカップ制覇への望みは、水曜夜に フリートウッド・タウンに敗れて大会から姿を消したことで、突然断たれた。ヴィクトル・ギェケレシュがゴールを決め、リーグ2の格下チームに奪われた先制点を取り返したものの、ノースロンドンの強豪は規定時間内に勝ち越せず、その後のPK戦で5-3の敗北を喫した。プレミアリーグでリヴァプールとの大一番が迫っており、アーセナルに敗戦を引きずっている時間はほとんどない。

アルテタ監督は、チームが首位での勢いを維持するには、この挫折を素早く乗り越えなければならないと認識している。「今はこの結果を受け止める必要がある。私たちは大会から敗退し、試合を見に来てくれたここにいるすべての人たちのことも思うと、とても悲しい。彼らに勝利を届けたかった。今は回復し、アンフィールドに向けて準備しなければならない」とアルテタ監督は クラブ公式サイトで語った。

遠征したサポーターの声援に応えるために

約1000人のアーセナルサポーターが長い道のりを経てチームを応援に駆けつけ、その熱のこもった声援は監督にも届いていた。結果は振るわなかったが、ファンは試合後も残って選手たちに感謝を示した。アルテタ監督は次の試合で好パフォーマンスを見せ、その支えに応える決意だ。この試合は3試合連続のアウェー戦という厳しい日程の初戦だっただけに、リヴァプール戦で立て直すことはクラブの今季の目標にとって一層重要となる。

ファンの献身について、アルテタ監督は週末の試合を前に奮起を促した。「彼らはいつも私たちとともにいる。それは疑いようがない。試合後もチームに感謝を示してくれた。リヴァプール戦では彼らを大いに喜ばせられるよう努める」と述べた。

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アルテタ監督、全力を尽くした選手たちを責めず

ハイベリー・スタジアムでの結果はアルテタ監督の在任中でも屈指の失望に満ちた一夜となり、プレミアリーグ首位のアーセナルはタイトル獲得の機会を逃したことを振り返ることになった。スペイン人指揮官は相手の成果をすぐに認める一方で、最終結果への深い落胆を示した。アルテタ監督は選手たちの努力不足を敗因とはしなかった。

「当然ながら、私たちにとって本当に悲しい日だ。取り組む姿勢や、やるべきプレーをしようとする決意について、選手たちを批判することは何もない。だが、最初にあのひどいゴールを許し、相手に自信を与えてしまったのは明らかだ」と指揮官は説明した。

代表ウィークを前に重要な試合が続く

現在プレミアリーグ首位でマンチェスター・シティと並ぶアーセナルは、リヴァプール戦でも国内での勢いを維持しようとしている。厳しい日程の中、アルテタ監督率いるチームに休む間はない。この重要な一戦の直後には、週半ばにチャンピオンズリーグでスラヴィア・プラハとのアウェー戦が控える。その後、アーセナルはエミレーツ・スタジアムに戻ってハル・シティと対戦する。11月の代表ウィークでトップリーグのクラブ戦が中断する直前、ホームで重要な勝利を狙い、この過酷な連戦を締めくくる。